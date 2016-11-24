Меркель хочет стать противовесом Трампу – FT

Немецкий канцлер начала свою избирательную кампанию с заявлений, противоположных к риторике следующего американского президента.

Меркель после победы Трампа возглавила усилия Запада по противостоянию популизма. © European Council

Канцлер АнгелаГермании, заявив, что страна сегодня "чувствует себя лучше, чем когда-либо". При этом она пообещала отстаивать открытость, свободную торговлю и противостоять популизму вроде того, которого придерживается победитель на выборах в США Дональд Трамп.

Об этом сегодня пишет Financial Times. Меркель пообещала, что Германия будет противостоять изоляционизму и раскритиковала решение следующего американского президента выйти из торговой сделки тихоокеанского партнерства. Издание пишет, что в речи Меркель перед немецким парламентом четко прослеживалось ее желание остаться канцлером в следующем году. Глава правительства говорила о страхе немцев перед терроризмом, иммиграцией и глобализацией. Она пообещала избирателям "защитить безопасность и свободу" как в миграционной, так и финансовой политике.

"Мы должны выступить вместе за многосторонность, за формирование процесса глобализации вместе с другими. Я буду выступать за это", - сказала Меркель.

После того, как Трамп победил на выборах в США Меркель стала лидером западного либерального мира. Она заняла ключевую роль в противостоянии популизма, который подтолкнул Великобританию к выходу из ЕС и повысил популярность правых радикалов в странах союза.

Речь Меркель в парламенте была нацелена на то, чтобы получить поддержку консервативного блока перед выборами в следующем году. Ее поддержка в Германии сократилось из-за политики открытых дверей для беженцев. Это сыграло на пользу популистской анти-иммиграционной партии "Альтернатива для Германии". Меркель жестко отвергла призывы этой силы к восстановлению пограничного контроля.

"Открытость делает нас более защищенными, чем изоляция", - сказала она.

Напомним, что 16 ноября депутат Бундестага Норберт Реттген заявил, что Меркель намерена в четвертый раз баллотироваться на пост канцлера.

Недавно в немецкой прессе появились данные опроса, проведенного ARD-Deutshland Trend, относительно уровня поддержки политики канцлера Ангелы Меркель. Согласно им, 54% опрошенных немцев ответили, что в целом довольны ее политикой. Хотя еще месяц назад уровень поддержки главы немецкого правительства был худшим за пять лет. Свою поддержку Меркель высказывали 45% участников опросов.