Две американки обвинили Трампа в домогательствах - СМИ

Один из случаев якобы произошел еще 36 лет назад.

Американки вспомнили, как к ним приставал Трамп

Две американки обвинили в сексуальной агрессии кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа.

Один из случаев якобы произошел еще 36 лет назад. 74-летняя Джессика Лидс из Манхэттена, сообщила газете, что 38-летней она сидела рядом с Трампом в салоне самолета, летевшего в Нью-Йорк. Во время полета Трамп якобы поднял подлокотник и начал к ней прикасаться, пишет The New York Times, сообщает РБК-Украина.

Вторая фигуранта скандала, Рэйчел Крукс, сообщила, что ее в 22-летнем возрасте Трамп насильно поцеловал у дверей лифта в Трамп-тауэр.

В штабе Трампа назвали публикацию выдумкой.

"Вся эта статья - вымысел, и для New York Times опасно совершать политическое убийство, выпуская такую абсолютную ложь", - заявил представитель кампании Трампа Джейсона Миллер.

Как сообщалось, что Обама призвал республиканцев отказаться от поддержки "непригодного для президентства" Трампа. Обама заявил, что невозможно ругать Трампа за его непристойные высказывания о женщинах и одновременно поддерживать его как сегодняшнего претендента на самую важную должность в мире.

Ряд высокопоставленных республиканцев, включая спикера палаты представителей Пола Райана, дистанцировались от Дональда Трампа, после того как журналисты сумели раздобыть и предать огласке старую видеозапись, на которой Трамп в вульгарных выражениях отзывается о женщинах. Трамп же обвинил своих критиков в лагере республиканцев в нелояльности, заявив, что теперь его ничего не сковывает в его битве за Америку, которую он отныне поведет так, как считает нужным. Он также похвалился готовностью отказаться от поддержки партийных руководителей.

Несколько политиков-республиканцев уже призвали Трампа снять свою кандидатуру после обнародования 7 октября видеозаписи, на которой миллиардер, в частности, оскорбительно отзывается о женщинах. Трамп извинился за свои слова, но отказываться от участия в выборах не стал.