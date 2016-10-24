Друг Путина объявил, что новая холодная война уже идет – FT

Уволенный Иванов рассказал, что Кремль рассчитывает на нового президента США в вопросе реанимации отношений.

Иванов считает, что новая холодная война уже началась kremlin.ru

Россия рассчитывает, что начать новую страницу в отношениях с США удастся тогда, когда в Белом доме появится администрация нового президента

"Мы всегда готовы к реальной политике", - сказал Financial Times член СНБО России и недавно уволенный с должности главы администрации президента России Сергей Иванов, известный также своими довольно близкими отношениями с президентом Владимиром Путиным.

По его словам, в Москве оскорблены "антироссийской риторикой", которая звучала во время избирательной кампании в США. Однако, Кремль надеется, что "американский прагматизм победит".

"Мы готовы к этому. Просто надо подождать до конца избирательной кампании еще пару недель, нам нужно набраться терпения", - сказал он.

Тем временем, чиновники в Вашингтоне скептически относятся к сдержанному оптимизму Иванова, поскольку разногласия между российской и американской позициями в отношении Украины и Сирии вряд ли можно легко устранить. А российские попытки вмешаться в американский избирательный процесс разрушили остатки доверия между Москвой и Вашингтоном.

Иванов также назвал "абсолютной неправдой" предположение, что Кремль, скорее, хотел бы видеть в кресле президента Дональда Трампа, чем Хиллари Клинтон. Также он прокомментировал все более агрессивную ядерную риторику Москвы, назвав ее "лишь шумом", а не реальной угрозой.

"Когда мы говорим о ядерном оружии или о гипотетической возможности третьей мировой войны, я убежден, что все достаточно умны, чтобы не доводить ситуацию до горячей войны. Но если мы говорим о холодной войне, информационной войне и пропагандистской войне, то это уже факт нашей жизни. Мы видим это каждый день", - сказал Иванов.

Ранее издание Sueddeutsche Zeitung писало, что Россия пытается вести "холодную войну", но она не СССР. Кроме ядерного оружия, у России ничего не осталось от советского "величия". У нее сейчас есть лишь около половины от 286-миллионного населения Советского Союза. А экономику России можно сравнить разве что с испанской во времена кризиса.

В свою очередь, бывший министр обороны Украины и лидер партии "Гражданской позиция" Анатолий Гриценко в комментарии для ZN.UA отметил, что "классической" холодной войны не будет, сегодняшние вызовы более неконтролированные.

Читайте больше мнений экспертов в области геополитики и безопасностив материале "Чего ждать Украине от противостояния России и Запада" в свежем выпуске еженедельника "Зеркало недели. Украина".