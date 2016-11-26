"Друг Путина" может стать основным кандидатом в президенты Франции от правого лагеря – эксперт

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Французский политик, выступающий за отмену санкций против РФ, победил в первом туре праймериз "республиканцев".

Популярность Франсуа Фийона во Франции возросла после выхода его книги об исламской угрозе для Европы

Экс-премьер-министр Франции, который прошел во второй тур праймериз партии "республиканцы" в рамках стартовавшей в стране кампании по выборам президента 2017 года, может стать одним из самых пророссийских европейских лидеров из-за своих консервативных взглядов и личных контактов с президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом в своей статье для ZN.UA пишет Алексей Коваль. Автор отмечает, что по итогам первого тура голосования 20 ноября, Фийон вышел во второй тур праймериз, неожиданно получив 44,2% голосов. За его ближайшего конкурента Алена Жюппе, тем временем, проголосовали лишь 28,5 избирателей.

"Французская Le Figaro отмечает, что рейтинг Фийона вырос после выхода его последней книги под названием "Победить исламский тоталитаризм", в которой он отстаивает традиционные ценности, предлагает лишать гражданства французов, вернувшихся из Сирии и Ирака, а также запретить мусульманкам ношение буркини на пляжах. Фийон — ревностный католик, верный муж и отец пятерых детей. Однако еще больше настораживает многих французов пророссийская риторика кандидата. Фийон приветствовал участие российских войск в войне в Сирии. Он также считает, что санкции против России должны быть отменены", – указывает аналитик.

По словам автора, французские СМИ указывают на наличие личных связей между Фийоном и Путиным. Так, именно Фийон обсуждал сделку о поставке Францией "Мистралей" для РФ, впоследствии отмененную Олландом. Французский политик встречался с российским президентом более 15 раз, был в гостях на даче Путина в 2013 году, а также принимал участие в Валдайском форуме.

Отмечается, что выдвижение Фийона кандидатом от "республиканцев", по оценкам франзцуских СМИ и аналитиков, может обострить внутрипартийную борьбу между кандидатами-социалистами, в частности – между дейстующим президентом Франсуа Олландом и премьером и Манюэлем Вальсом. Вальс полагает, что у Олланда нет шансов против сильного кандидата от правых сил.

Коваль пишет, что успех Фийона стал неприятным сюрпризом и для кандидата от ультраправого и пророссийского "Национального фронта" Марин Ле Пен, поскольку консервативные и антиисламские заявления Фийона могут оттянуть у нее электорат.

"Согласно соцопросам, Ле Пен на данный момент имеет поддержку на уровне 29%, и достойную конкуренцию ей мог составить только Ален Жюппе. Таким образом, если этот политик проиграет Фийону в ходе "праймериз" в воскресенье, мы, возможно, станем свидетелями противоборства двух правых политиков, заклятых "друзей Путина" Фийона и Ле Пен друг с другом", – заключил автор.

25 ноября Франсуа Фийон вышел победителем из теледебатов с Аленом Жюппе в преддверии намеченного на 27 ноября голосования, определяющего кандидата от партии "Республиканцы" на участие в президентских выборах.

По словам Фийона, санкционная политика Запада "провалилась", не дав "ничего, кроме разорения европейских фермеров". Он также заявил об ответственности Киева за разжигание конфликта на востоке Украины и подчеркнул, что готов к сотрудничеству с РФ в отношении Сирии.

Бывший премьер-министр и мэр Бордо Ален Жюппе выступает за выполнение Минских соглашений, не признаёт аннексию Крыма и называет бомбардировки Алеппо "военным преступлением".

Победитель на преймериз станет на президентских выборах 2017 года соперником лидера ультраправых Марин Ле Пен в борьбе за пост главы государства. Она, по данным соцопросов, набрала бы 29% голосов избирателей. Ле Пен также выступает за улучшение отношений с Россией.