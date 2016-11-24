Задержанные во Франции террористы планировали нападение на полицию и "Диснейленд"

Среди вероятных целей террористов были также Дворец правосудия в Париже и Елисейские поля.

Среди вероятных целей террористов были Главное управление внутренней безопасности в Леваллуа-Перре, штаб-квартира криминальной полиции Франции /tipolog.livejournal.com/

Задержанные в минувшие выходные во Франции подозреваемые в подготовке терактов собирались совершить нападения 1 декабря в нескольких местах в Париже и близ него, сообщили в четверг местные СМИ со ссылкой на источники.

Среди вероятных целей террористов были Главное управление внутренней безопасности в Леваллуа-Перре, штаб-квартира криминальной полиции Франции на набережной Орфевр и Дворец правосудия в Париже, а также еще несколько мест.

Среди вероятных мишеней подозреваемых был также парк развлечений "Диснейленд" близ Парижа и Елисейские поля.

Информацию удалось узнать благодаря данным со смартфонов задержанных.

20 ноября в Марселе и Страсбурге были задержаны семь человек в возрасте от 29 до 37 лет, французы, афганцы и марокканцы. Позже двое из них были отпущены на свободу. В рамках контртеррористических мероприятий только в ноябре французскими органами были арестованы 43 человека. С начала года были арестованы 413 человек.

Напомним, 13 ноября, в Париже произошло шесть терактов, один за другим, ответственность за которые взяло на себя "Исламское государство". Разведка США заявляет, что в этих атаках прослеживается след "Аль-Каиды", а не "Исламского государства". 14 ноября французские правоохранители ликвидировали всех исполнителей терактов в Париже.

Агентство AFP сообщило, что власти Франции знали о возможных терактах. По информации агентства, в последние несколько недель чиновники и эксперты говорили о том, что "исламисты готовят беспрецедентные атаки против Франции, которые практически невозможно будет остановить". Также, по данным AP, разведка Ирака предупредила Францию о готовящихся нападениях за день до терактов в Париже.