"Дорожная карта" выполнения Минских соглашений пока не готова – Лавров

На конец ноября запланирована встреча глав МИД нормандского формата, на которой должны утвердить "дорожную карту". Однако документа пока нет.

Лавров рассказал о перспективах встречи глав МИД нормандского формата ruscur.ru

Встреча глав МИД нормандского формата зависит от наличия подготовленной "дорожной карты" выполнения Минских соглашений, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Поручение есть, но оно, во-первых, по содержательной своей части адресовано помощникам лидеров нормандской четверки, а во-вторых, встреча министров иностранных дел прямо обусловлена наличием к тому моменту "дорожной карты", которую можно будет утвердить. Пока такого консенсуса нет, работа продолжается",- сказал Лавров в Минске.

Напомним, что 21 ноября президент Украины Петр Порошенко в телефонном разговоре с канцлером ФРГ Ангелой Меркель договорился о проведении в конце ноября встречи министров иностранных дел стран нормандской четверки.

На саммите лидеров стран нормандской четверки 19 октября в Берлине была достигнута договоренность, что до конца ноября главы МИД утвердят основу проекта "дорожной карты" по имплементации Минских соглашений.

Как писал ранее Сергей Рахманин в статье на страницах "Зеркала недели. Украина", информация, полученная от источников, анализ зарубежной прессы позволяют предположить, что никто из участников берлинской встречи не остался доволен ее итогами. Подробнее о встрече "Нормандской четверки" в Берлине читайте в статье "Геймер и Таймер".