"Дорожная карта" выполнения Минских соглашений пока не готова – Лавров

На конец ноября запланирована встреча глав МИД нормандского формата, на которой должны утвердить "дорожную карту". Однако документа пока нет.
"Поручение есть, но оно, во-первых, по содержательной своей части адресовано помощникам лидеров нормандской четверки, а во-вторых, встреча министров иностранных дел прямо обусловлена наличием к тому моменту "дорожной карты", которую можно будет утвердить. Пока такого консенсуса нет, работа продолжается",- сказал Лавров в Минске.
Напомним, что 21 ноября президент Украины Петр Порошенко в телефонном разговоре с канцлером ФРГ Ангелой Меркель договорился о проведении в конце ноября встречи министров иностранных дел стран нормандской четверки.
На саммите лидеров стран нормандской четверки 19 октября в Берлине была достигнута договоренность, что до конца ноября главы МИД утвердят основу проекта "дорожной карты" по имплементации Минских соглашений.
Как писал ранее Сергей Рахманин в статье на страницах "Зеркала недели. Украина", информация, полученная от источников, анализ зарубежной прессы позволяют предположить, что никто из участников берлинской встречи не остался доволен ее итогами. Подробнее о встрече "Нормандской четверки" в Берлине читайте в статье "Геймер и Таймер".Интерфакс