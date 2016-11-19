На саммите "Украина-ЕС" будут говорить о коррупции, "безвиз" и Минские соглашения

Встреча, которую откладывали дважды, наконец состоится.
"Лидеры обсудят отношения Украина-ЕС, а также либерализацию визового режима, выполнение Минских соглашений, программы реформ и борьбу с коррупцией в Украине", - сообщают в Европейском совете.
Саммит "Украина-ЕС" переносился дважды в течение этого года. Сначала Киев и Брюссель договорились перенести с мая на сентябрь из-за нидерландского референдума по ратификации соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Но в сентябре саммит опять отложили.
Напомним, что на этой неделе страны ЕС одобрили безвизовый режим с Украиной. Ранее президент Европараламента Мартин Шульц сообщил о готовности Европарламента поддержать безвизовый режим для Украины. Он выразил уверенность, что визовая либерализация приведет к увеличению иностранных инвестиций и будет способствовать экономическому развитию Украины. В то же время, Шульц подчеркнул, что "часть работы должна выполнить Украина".УНИАН