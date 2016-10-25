Европарламент может проголосовать за "безвиз" для Украины до саммита Украина-ЕС – евродепутат

Новая пленарная сессия ЕП откроется 21 ноября, сообщила депутат.

В Европарламенте назвали возможную дату голосования по отмене виз для Украины 112.ua

Европарламент должен рассмотреть вопросдо саммита Украина-ЕС, проведение которого намечено на 24 ноября, заявила евродепутат, докладчик Европарламента по вопросу отмены виз для Украины Мария Габриель.

Как отметила парламентарий в комментарии для украинской редакции Deutsche Welle, для рассмотрения вопроса визовой либерализации для Украины Европарламентом, свою позицию по этому вопросу должен предварительно согласовать Совет ЕС. После решения Совета, переговоры по "безвизу" начнутся между европейскими институциями –Еврокомиссией, Европарламентом и Советом ЕС.

"Мы получили определенные сигналы сильной политической поддержки от некоторых лидеров государств и друзей Украины, которые, я надеюсь, повлияют на принятие Советом ЕС быстрого и справедливого решения для украинских граждан", – сообщила она.

По словам Габриель, после принятия решения Советом ЕС, переговоры могут состояться "по-настоящему быстро", а голосование будет проведено как только будет согласован общий текст.

Европарламент, при этом, может рассмотреть вопрос отмены виз 21 ноября, когда начнется его очередная пленарная сессия.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что Евросоюз должен завершить все внутренние процедуры для предоставления Украине безвизового режима до 24 ноября.

Ранее президент Европейского Совета Дональд Туск и президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер заверили Петра Порошенко, что делают все для ускорения введения безвизового режимадля граждан Украины.

Как сообщалось, что вопрос предоставления Украине безвизового режима не включен в повестку дня сессии Европейского парламента, которая пройдет 24-27 октября в Страсбурге.

26 сентября, профильный комитет Европарламента поддержал предоставление Украине безвизового режима. После успешного голосования по докладу и мандату, Европарламент должен будет утвердить состав переговорной команды, которая будет вести переговоры с Еврокомиссией и Европейским Советом.