Порошенко пообещал безвизовый режим с ЕС в ноябре

Президент оптимистично настроен относительно ратификации Нидерландами Соглашения об ассоциации Украина-ЕС.

Украинский президент "потроллил" российского журналиста Сайт президента Украины

Президент Украины Петр Порошенко выразил уверенность, что украинцы смогут воспользоваться преимуществамис Европейским Союзом уже в ноябре.

Соответствующее заявление глава государства сделал в четверг, 20 октябре в нидерландском Маастрихте, отвечая на вопрос российского журналиста.

"Запишите: специально для вас, хотя я не даю комментариев российским каналам. У нас в ноябре месяце украинцы будут путешествовать без виз. И я очень желаю, чтобы когда-нибудь у россиян также ппоявилась такая возможность", – заверил президент, передает "Укринформ".

Порошенко также сообщил, что он оптимистично настроен относительно ратификации Нидерландами Соглашения об ассоциации Украина-ЕС.

"Украинцы сегодня являются одной из наиболее еврооптимистичных наций на Европейском континенте... Если ратификации не произойдет, то это создаст очень опасный прецедент. И мы доверяем голландцам, мы доверяем Нидерландам, и мы абсолютно уверены, что все будет хорошо", – отметил президент, добавив, что ратификация соглашения является очень важной как для Украины и Евросоюза, так и для Нидерландов.

Порошенко также напомнил о позитивном опыте сотрудничества Киева и Амстердама, включая процесс расследования катастрофы рейса MH-17.

Ранее президент Европейского Совета Дональд Туск и президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер заверили Петра Порошенко, что делают все для ускорения введения безвизового режима для граждан Украины.

Напомним, что вопрос предоставления Украине безвизового режима не включен в повестку дня сессии Европейского парламента, которая пройдет 24-27 октября в Страсбурге.

12 октября министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что Европейский Союз отложил рассмотрение вопроса либерализации визового режима с Украиной в связи с внутренней дискуссии в ЕС по поводу полномочий реагирования на миграционную кризис.