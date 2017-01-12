Доклад о "российском компромате" на Трампа подготовил бывший британский разведчик — WSJ

Отчет состоит из серии неподписанных заметок, сделанных в период с июня по декабрь 2016 года.

Доклад на избранного президент Трампа о "российском компромате" мог подготовить бывший британский разведчик

Бывший офицер британской разведки, который в настоящее время является директором частной разведывательной компании, Кристофер Стил подготовил доклад о "российском компромате" на избранного президента США Дональда Трампа.

"Досье" также было подготовлено на противников Трампа от Демократической и Республиканской партии США, и российские официальные лица могли его использовать для шантажа избранного президента, передает Wall Street Journal.

Отмечается, что доклад состоит из серии неподписанных памяток, которые были написаны в период с июня по декабрь 2016 года. Помимо документа, Стил также разработал план получения информации от правоохранительных органов в США и Европе, в том числе от ФБР.

Стил вместе с Кристофером Берроузом в 2009 году основали компанию Orbis Business Intelligence. В беседе с WSJ Берроуз отказался подтвердить или опровергнуть сведения о том, что Orbis подготовила доклад. Сам Стил, по заявлениям соседей, несколько дней не появлялся дома.

Ранее в СМИ появилась информация о наличии у руководства России компромата на избранного президента США Дональда Трампа. 19 января таблоид BuzzFeed опубликовал досье, составленное бывшим агентом британской разведки МИ-6.

Трамп написал на своей странице в Twitter, что информация о российский компромат на него выдумка и "сфабрикованные новости". Вместе с тем, как пишет агентство Associated Press, компромат на Трампа распространяется быстрее, чем журналисты могут проверить его подлинность.