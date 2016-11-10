Док Браун из фильма "Назад в будущее" появится в "Теории большого взрыва"

Эпизод с участием актера Кристофера Ллойда будет показан 1 декабря.
Какую роль сыграет Ллойд в сериале пока неизвестно. Эпизод с участием звезды "Назад в будущее" будет показан 1 декабря. "Мы очень рады возможности работать с Кристофером Ллойдом. Нам удалось создать очень веселые сцены, которые понравятся фанатам сериала", заявили продюсеры "Теории большого взрыва".
Сериал "Теория большого взрыва" повествует о жизни молодых талантливых физиков и их друзей. Действие сериала происходит в городе Пасадена, штат Калифорния. Сюжет описывает житейские ситуации героев, особой проблемой для которых представляет общение с противоположным полом и налаживание личной жизни.
Ранее сообщалось о том, что канал CBS занялся разработкой сериала, главным героем которого станет доктор Шелдон Купер.ZN.UA