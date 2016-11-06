"Демократические силы Сирии" объявили о начале наступления на Ракку

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Операция по освобождению Ракки от террористов ИГ будет поддерживаться авиацией коалиции во главе с США.

Сирийские повстанцы готовы начать операцию по освобождению Ракки Агентство Анадолу

В коалиции сирийских курдов и арабского ополчения, известной как "Демократические силы Сирии" объявили о начале наступления на сирийский город, удерживаемый боевиками ИГ.

Как сообщает "Русская служба BBC", наступательная операция получила название "Гнев Евфрата", и будет поддерживаться авиацией стран-участниц коалиции во главе с США. Чтобы взять Ракку, ополченцам следует преодолеть с боями около 50 километров.

От участия в операции, при этом, отказалась Турция, поскольку рассматривает отряды курдского ополчения как террористические силы, действующие в связке с террористами из "Рабочей партии Курдистана". В Анкаре также заявили, что не примут роли курдов в освобождении Ракки от ИГ.

Отмечается, что США хотели начать наступление на Ракку в период наступления коалиционных сил на Мосул в Ираке, чтобы боевики ИГ не смогли отступить на территорию Сирии.

Напомним, в ночь на 17 октября, премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади заявил о начале военной операции по освобождению Мосула от ИГ. По данным СМИ, иракские военные и силы полиции, а также курдские формирования "Пешмерга" при поддержке авиации коалиции во главе с США начали массированное наступление на Мосул.

В воскресенье, 6 ноября, премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади призвал боевиков ИГ, удерживающих Мосул, сложить оружие, если они хотят сохранить свои жизни.

Аль-Абади также подчеркнул, что наступательная операция правительственных войск в районе Мосула развивалась быстрее, чем планировалось, однако она может замедлиться из-за активного сопротивления боевиков, которые используют снайперов и придорожные мины.