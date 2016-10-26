Amnesty International уличила коалицию во главе США в причастности к гибели 300 гражданских в Сирии

В США серьезно недооценивают ущерб, который их бомбардировки наносят мирному населению Сирии, заявили правозащитники.

Правозащитники призвали США расследовать гибель гражданских лиц от авиаударов коалиции в Сирии Агентство Анадолу

Международная правозащитная организацияобвинила возглавляемую США международную коалицию в непринятии мер по защите мирного населения Сирии при нанесении одиннадцати авиаударов по силам ИГ, в ходе которых погибли около 300 мирных жителей.

В обнародованном на сайте организации докладе указывается, что Amnesty International изучила информацию из открытых источников, СМИ, от местных правозащитных организаций, а также от очевидцев событий, и сделала вывод о том, что в ходе серии авиаударов международной коалиции были убиты несколько сотен мирных жителей. При этом, в Центральном командовании признали лишь один смертельный случай в ходе данных атак.

Отмечается, что коалиционные силы во главе с США должны провести тщательные расследования о жертвах среди гражданских лиц, вызванных их авиаударами по силам ИГ.

Власти США, как сообщается, так и не предоставили какого-либо ответа на меморандум Amnesty International, в котором правозащитники обвинили американскую сторону в неспособности принять меры для защиты населения Сирии и нанесении авиаударов, результатами которых стали гибель и ранения гражданских лиц.

"Мы опасаемся, что возглавляемая США коалиция существенно недооценивает ущерб, причинённый в ходе её операций в Сирии мирным жителям", - заявила в связи с этим заместитель директора по исследованиям в региональном офисе Amnesty International в Бейруте Линн Маалуф.

По ее словам, анализ доказательств свидетельствует, что в каждом из описанных эпизодов организаторы ударов не приняли мер по обеспечению безопасности мирных жителей. Некоторые из ударов, при этом, содержат признаки несоразмерного или неизбирательного применения силы.

Указывается, что среди последних инцидентов, описанных в меморандуме, значатся три авиаудара в районе города Манбидж в провинции Алеппо, осуществленные коалицией в июне и июле этого года. Предполагается, что в ходе данных атак погибли более сотни мирных жителей.

Ранее Amnesty International призвала Генеральную ассамблею ООН вмешаться в ситуацию в Сирии и сделать все возможное, чтобы остановить продолжающиеся целенаправленные авиаудары сирийской авиации и ВКС РФ по гражданскому населению Алеппо.

Тем временем, Министр обороны США Эштон Картер обвинил Российскую Федерацию в эскалации кризиса в Сирии. По словам Картера, госсекретарь США Джон Керри пытается направить Россию на конструктивные действия.