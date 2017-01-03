Чешский суд не увидел преступления в метании яиц в президента

Дело о метании яиц в президента Чехии рассматривалось 2 года.

Охрана пыталась защитить президента Чехии от яиц зонтами noticias.terra.es

Суд в Праге не увидел состава преступления в действиях демонстранта, который 17 ноября 2014 года забросал куриными яйцами президента Чехии Милоша Земана. По мнению суда, действия протестующего являются административным, а не уголовным правонарушением. Дело рассматривалось два года, первоначально оно вообще не расценивалось как правонарушение, но потом все же было передано в прокуратуру, а оттуда в суд, сообщает Русская служба ВВС.

Тогда тысячи демонстрантов в центре Праги обвиняли Земана в стремлении сделать Чехию российской колонией, возмущались поведением Земана в интервью, в одном из которых он публично матерился, а в другом - выступил с резкой антиукраинской риторикой. Во время выступления Земана на митинге в него полетели яйца.

Телохранители пытались защитить Земана и гостей при помощи зонтиков, тем не менее одно яйцо попало в президента Германии Йоахима Гаука, стоявшего на трибуне рядом с главой Чехии.

В ноябре 2016 года группа из 60 депутатов чешского парламента, в которую вошли представители правящих и оппозиционных партий, выступила с предложением вернуть в республиканское законодательство уголовное наказание за публичное оскорбление главы государства.

Позднее, столкнувшись с критикой со стороны политиков и представителей общественности, значительная часть депутатов отозвала подписи, поставленные под законопроектом.

Напомним, что в 2004 году ивано-франковский студент метнул яйцо в тогда еще премьер-министра Украины Виктора Януковича, после инцидента премьер был госпитализирован.