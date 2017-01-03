Чешский суд не увидел преступления в метании яиц в президента

Дело о метании яиц в президента Чехии рассматривалось 2 года.
Тогда тысячи демонстрантов в центре Праги обвиняли Земана в стремлении сделать Чехию российской колонией, возмущались поведением Земана в интервью, в одном из которых он публично матерился, а в другом - выступил с резкой антиукраинской риторикой. Во время выступления Земана на митинге в него полетели яйца.
Телохранители пытались защитить Земана и гостей при помощи зонтиков, тем не менее одно яйцо попало в президента Германии Йоахима Гаука, стоявшего на трибуне рядом с главой Чехии.
В ноябре 2016 года группа из 60 депутатов чешского парламента, в которую вошли представители правящих и оппозиционных партий, выступила с предложением вернуть в республиканское законодательство уголовное наказание за публичное оскорбление главы государства.
Позднее, столкнувшись с критикой со стороны политиков и представителей общественности, значительная часть депутатов отозвала подписи, поставленные под законопроектом.
Напомним, что в 2004 году ивано-франковский студент метнул яйцо в тогда еще премьер-министра Украины Виктора Януковича, после инцидента премьер был госпитализирован.Русская служба Би-би-си