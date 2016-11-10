Президент Чехии "очень счастлив", что нашел единомышленника в лице Трампа

Милош Земен поздравил с победой на выборах президента США Дональда Трампа и похвалил его за избегание политкорректности.

Земан не нарадуется избранию президентом США Трампа

Президент Чехии Милош Земан заявил, что он "очень счастлив" в связи с победой на выборах президента США Дональда Трампа . Зееман уверен, что Трамп сможет решить вопрос миграционного кризиса, отбросив политкорректность, передает агентство Reuters

"Я хотел бы сердечно поздравить Дональда Трампа. Я один из немногих европейских политиков, которые публично выражали поддержку этому кандидату... потому что я согласен с его мнениями по вопросам миграции, а также по борьбе с исламским терроризмом", - заявил журналистам Земан.

Как подчеркивается в сообщении, в отличие от от нынешнего правительства Чехии, президент страны разделяет теплые отношения Трампа с российским лидером Владимиром Путиным, а также взгляды, оппозиционные к либеральной и академической элите.

"Я одобряю общественное поведение Дональда Трампа, он ясно говорит, иногда грубо, но по понятным причинам, и избегает, что иногда называют политкорректность", - сказал Земан.

Чешский президент также уверен, что результаты выборов США показали "сопротивление американских избирателей к манипулированию со стороны средств массовой информации".

Зееман также сообщил, что он направил поздравления Трампу и пригласил его посетить Чехию.

Ранее сообщалось, что кандидат от Республиканской партии и одиозный миллиардер из Нью-Йорка Дональд Трамп

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