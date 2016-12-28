Черногория выдала ордер на арест двух россиян по подозрению в попытке государственного переворота

Всего пять человек находятся в розыске Интерпола по подозрению в террористической деятельности.

Власти Черногории выдали международный ордер на арест двух граждан РФ и трех сербов NATO/Flickr

Власти Черногории выдали международный ордер на арест двух граждан РФ и трех сербов, которые якобы причастны к попытке государственного переворота с целью свержения правительства страны.

В черногорской прокуратуре заявляют, что пять человек находятся в розыске Интерпола по подозрению в террористической деятельности, которая предусматривала план убийства премьер-министра страны Мило Джукановича и захват парламента в день выборов в октябре 2016 года, передает "Радіо Свобода".

Местные СМИ сообщили, что один из разыскиваемых сербов – Неманья Ристич, который появился на фотографии рядом с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым 12 декабря во время его визита в Белград.

Ранее сообщалось, что власти Черногории объявили в международный розыск по линии Интерпола россиян Эдуарда Широкова и Владимира Попова, подозреваемых в попытке организации вооруженного переворота в стране.

Ранее сообщалось, что в Черногории предотвратили покушение на премьер-министра Мило Джукановича, который обвинил пророссийскую оппозицию в попытке его убийства.

Ранее Джуканович заявлял, что Россия финансирует местную оппозицию, чтобы сорвать запланированное вхождение Черногории в НАТО.

Российский МИД назвал решение НАТО о переговорах с Черногорией по вступлению этой страны в Североатлантический альянс конфронтационным шагом, вынуждающим Москву к соответствующей реакции.

Накануне несколько граждан РФ были депортированы из Сербии за участие в подготовке террористических акций и антиправительственных выступлений в Черногории.

Подробнее о попытке срыва выборов и переворота в Черногории читайте в статье Константина Федоренко "Балканы: внешнеполитический провал России?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".