Парламент Черногории выбрал новое правительство

Новый премьер-министр объявил курс на скорейшую интеграцию в НАТО.
Парламент Черногории утвердил состав нового правительства во главе с Душко Марковичем - бывшим руководителем разведки и лидером Демократической партии социалистов.
Новый премьер заявил, что его главной целью станет скорейшая интеграция в структуры НАТО к концу 2017 года, передает "Радио Свобода".
Демократическая партия социалистов во главе с Марковичем стала самой влиятельной силой в парламенте Черногории после выборов 16 октября, но не получила большинства для формирования правительства. Однако альянс с Социал-демократами и партиями национальных меньшинств позволил создать коалицию и сформировать правительство.
Оппозиционные партии бойкотировали заседание парламента.
Сближению Черногории с НАТО противостоит Россия. Власти страны обвинили Кремль в подготовке государственного переворота, который якобы готовили российские националисты.