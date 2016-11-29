Парламент Черногории выбрал новое правительство

Новый премьер-министр объявил курс на скорейшую интеграцию в НАТО.

Маркович хочет поскорей войти в НАТО

Парламент Черногории утвердил состав нового правительства во главе с Душко Марковичем - бывшим руководителем разведки и лидером Демократической партии социалистов.

Новый премьер заявил, что его главной целью станет скорейшая интеграция в структуры НАТО к концу 2017 года, передает "Радио Свобода".

Демократическая партия социалистов во главе с Марковичем стала самой влиятельной силой в парламенте Черногории после выборов 16 октября, но не получила большинства для формирования правительства. Однако альянс с Социал-демократами и партиями национальных меньшинств позволил создать коалицию и сформировать правительство.

Оппозиционные партии бойкотировали заседание парламента.

Сближению Черногории с НАТО противостоит Россия. Власти страны обвинили Кремль в подготовке государственного переворота, который якобы готовили российские националисты.

В мае 2016 года главы МИД стран-членов НАТО подписали протокол о присоединении к Альянсу Черногории.

После ратификации протокола она станет 29-м государством-членом НАТО.