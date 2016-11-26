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Центр Лондона на несколько часов погрузился в темноту

26 ноября в 04:16

В центре британской столицы произошла энергетическая авария.

туман Лондон
В Лондоне на несколько часов отключилась электроэнергия
instagram/dimitar_hr
Несколько районов Лондона остались без электроснабжения в результате аварии на высоковольтных линиях, которая произошла вечером в пятницу, 25 ноября.

Районы Сохо, Чайна-таун и площадь Пикадилли внезапно погрузились в темноту сразу после окончания рабочего дня — около 17:30 по местному времени. Электроснабжение пропало в магазинах, барах, ресторанах и жилых домах. Также погасла рождественская иллюминация на центральных улицах британской столицы, сообщает РИА Новости.

Из-за неисправности энергосистемы прекращалось также движение поездов на участке одной из линий лондонского метрополитена.

Электроснабжение было восстановлено через 3,5 часа.

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Как сообщалось, в Украине из-за снегопада 12 – 13 ноября были обесточены 955 населенных пунктов в 11 областях. 

По материалам: РИА Новости
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Тэги электричество Лондон авария энергетика
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