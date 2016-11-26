Центр Лондона на несколько часов погрузился в темноту

В центре британской столицы произошла энергетическая авария.
Районы Сохо, Чайна-таун и площадь Пикадилли внезапно погрузились в темноту сразу после окончания рабочего дня — около 17:30 по местному времени. Электроснабжение пропало в магазинах, барах, ресторанах и жилых домах. Также погасла рождественская иллюминация на центральных улицах британской столицы, сообщает РИА Новости.
Из-за неисправности энергосистемы прекращалось также движение поездов на участке одной из линий лондонского метрополитена.
Электроснабжение было восстановлено через 3,5 часа.
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