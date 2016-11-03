Посольство РФ в Лондоне забросали пластиковыми конечностями

Пластиковые части тела символизируют собой травмы, которые получают гражанские лица – жертвы российских бомбардировок в Сирии.

Активисты приковали себя к воротам российского посольства в Лондоне в знак протеста против бомбардировок Сирии https://www.facebook.com/TheSyriaCampaign

Активисты правозащитного движения The Syria Campaign в четверг, 3 ноября, забросали сотнями пластиковых конечностей вход в посольство Российской Федерации в знак протеста против бомбардировок Сирии

Пластиковые части тела символизируют травмы, которые получают гражданские лица в результате российских бомбардировок в Сирии.

Участники протеста также приковали себя к воротам Кенсингтонского здания, в котором располагается российское диппредставительство.

"Мы блокируем ворота российского посольства, потому что их военные самолеты убивают так много семей", – заявил один из участников акции.

Как сообщалось, в результате авиаударов в сирийской провинции Идлиб 26 октября погибли, по меньшей мере, 22 человека, в том числе, 15 детей.

Генсек Организации Объединенных Наций Пан Ги Мун призвал немедленно расследовать авиаудар российско-сирийской боевой авиации по школе в Идлибе.

Напомним, по итогам трехсторонней встречи с участием канцлера ФРГ Ангелы Меркель, президента Франции Франсуа Олланда и президента РФ Владимира Путина в Берлине, Меркель и Олланд не исключили введение новых санкций ЕС против России.

Однако в заключительной части декларации Европейского Совета не предусмотрена возможность введения санкций против РФ за ее действия в Сирии. В тоже время, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель заверила, что ЕС может вернуться к вопросу санкций, если ситуация в Алеппо не измениться в лучшую сторону.