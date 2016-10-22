Британия надеется остаться в системе единого европейского рынка несмотря на Brexit

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Великобритания намерена заключить лучшее соглашение по торговле с ЕС.

Британия не хочет окончательно расторгать отношения с ЕС

Несмотря на решение о, Великобритания хочет остаться в составе единого европейского рынка, заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, передает Укринформ.

"Мы не хотим применять такую же модель торговых отношений с ЕС, которой уже пользуется кто-то другой, а стремимся выработать новые. Мы хотим иметь лучшее соглашение по торговле товарами и сервисами, которая будет действовать в рамках единого европейского рынка", - сказала Мэй на пресс-конференции перед рабочим обедом с председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером.

Мэй выразила надежду, что переговоры о выходе Британии из ЕС будут проходить в "конструктивной манере".

Ранее глава Евросовета Дональд Туск заявлял, что такие переговоры начнутся не ранее марта 2017 года.

"Жесткий" сценарий Brexit предполагает выход Великобритании не только из ЕС, но и из европейской зоны свободной торговли. При мягком сценарии Brexit - доступ к единому рынку будет сохранен на условиях, в большей или меньшей степени близких к нынешним.

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Напомним, что сторонники так называемого Brexit победили в Великобритании по результатам референдума о сохранении членства страны в Евросоюзе. Так, за выход из ЕС проголосовали 51,9, тогда как за сохранение членства – 48,1%. При этом Шотландия, Северная Ирландия и Гибралтар проголосовали за то, чтобы оставаться в ЕС.

Премьер-министр Тереза Мэй заверила: Британия не будет начинать переговоры по Brexit в этом году. Ранее британский министр Лиам Фокс, отвечающий в новом правительстве за переговоры с ЕС о торговых соглашениях, назвал примерную дату Brexit – 1 января 2019 года.