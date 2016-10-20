Шотландия собирается провести референдум о независимости до Brexit – EUObserver

В Эдинбурге считают, что интересы шотландцев могут оказаться не защищенными, если выход Британии из ЕС будет жестким.

Шотландия может провести референдум о независимости до завершения Brexit.

Первый министрНикола Стерджен представила законопроект, который предлагает провести референдум о выходе королевства из состава Великобритании еще до ее выхода Евросоюза.

Об этом сообщает EUObserver, добавляя, что в документе указано, что вопросом на голосовании будет "Стоит ли Шотландии быть независимой страной?".

"Проект закона, который позволяет Шотландии пересмотреть вопрос независимости до выхода Великобритании из ЕС, был опубликован для проведения консультаций", - говорится в заявлении шотландского правительства.

"Вред для рабочих мест и шотландской экономики, которую может повлечь Brexit, особенно если процесс будет жестким, теперь очевиден", - добавила Стерджен, отметив, что ее правительство будет работать с Лондоном над поиском путей, как можно избежать тяжелых последствий выхода из ЕС.

Ранее сообщалось, что Шотландия хочет независимость или широкую автономию. Стерджен настояла, что сохранение доступа к единому рынку Европы – это приоритет для Эдинбурга. И у Лондона "нет права" отрезать Шотландию от этого экономического пространства.

В сентябре 2014 года в Шотландии уже проводился референдум о независимости. Тогда 55% жителей страны проголосовали против выхода из состава Великобритании, за независимость высказались 45% проголосовавших. Однако, референдум по выходу Британии из ЕС создал определенную внутреннюю напряженность между Англией, Шотландией и Северной Ирландией. В частности, сообщалось, что Шотландия хочет остаться в ЕС, не выходя из состава Великобритании.