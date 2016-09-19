Британия и НАТО не знают, как защитить Европу от России в случае атаки – The Times

Бывший британский военный рассказал, что некоторые страны альянса боятся "обидеть" Москву.

НАТО не готовится защищаться от России, потому что некоторые страны-участницы не хотят обидеть Кремль.

У Великобритания и ее союзников понет четкого плана обороны от российской агрессии из-за раскола в военном блоке. Об этом The Times сказал генерал сэр Ричард Барронс, который только недавно ушел в отставку с должности главнокомандующего Штаба объединенных войск Великобритании.

По его словам, Россия может перебросить десятки тысяч войск на территорию НАТО за 48 часов и дать им прикрытие с воздуха и моря. В это же время, альянсу понадобятся месяцы, прежде чем он сможет сделать что-то подобное. По словам Барронса, из-за этого контроль над воздушным пространством, территорией и акваторией может быть потерян еще до того, как 28 стран-участниц НАТО договорятся о совместном ответе.

Североатлантический совет, политическое крыло НАТО, имеет силу приказать главнокомандующему войск в Европе и всех военных командирам альянса начать отрабатывать план защиты от возможной российской атаки. Подобная работа ранее велась, но была приостановлена после завершения Холодной войны, потому что считалось, что угроза исчезла.

Британский генерал пояснил изданию, что желание восстановить такое военное планирование не появилось в НАТО даже после того, как Россия вторглась в Украину и начала тратить миллиарды долларов на разработку нового вооружения и оборудования, которое бы позволило получить преимущество над НАТО. Страны, которые граничат с Россией, постоянно призывают союзников изменить свой подход к обороне, но такие страны как Франция, Греция и Италия, а также в некоторой степени Германия, не хотят "обидеть" Москву. Они слишком сильно сосредоточены на проблеме с беженцами и угрозе терроризма, что даже не думают о российской агрессии.

"Если суммировать военный потенциал НАТО, станет очевидным, что он пересиливает Россию. Но из-за того, что большинство вооружений в инертном состоянии, появляется окно возможностей. Россия может использовать меньшие силы, чтобы поставить НАТО в такую ситуацию, в которой альянс не сможет быстро ответить, потому что он никогда этого не планировал", - сказал британский генерал.

Недавно истребители НАТО перехватили военный самолет РФ на границе с Латвией. Активность флота и авиации РФ очень сильно повысилась в связи с ухудшением отношений между Россией и Западной коалицией на фоне роста конфликта в Украине. В частности, в 2015 году Лавтия свыше 270 раз фиксировала российские военные самолеты фиксировались неподалеку от своих границ.