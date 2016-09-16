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Экс-генсек НАТО Расмуссен призвал продлить санкции против России на год

16 сентября в 13:39

Вопрос дальнейшего продления санкций против Кремля может стать предметом манипуляций на выборах в странах Европы, заявил бывший глава НАТО. 

Андрес Фог Расмуссен
Расмуссен предложил ЕС вдвое увеличить срок продления антироссийских санкций
flickr/North Atlantic Treat Organisation
С учетом грядущих выборов в Германии и Франции Европейскому союзу следует продолжить антироссийские санкции не на полгода, а на год, заявил экс-генсек НАТО, внештатный советник президента Украины Андерс Фог Расмуссен.

"Российские войска хотят дестабилизировать восток Украины. Именно поэтому, я думаю, мы не должны снимать санкции. Мое конкретное предложение: чтобы ЕС ввел их не на 6, а на 12 месяцев. Это будет хорошим решением, потому что будут выборы во Франции, Германии. Для того, чтобы этим вопросом не могли манипулировать на выборах, я думаю, нам стоит продолжить санкции на 12 месяцев", - цитирует заявление Расмуссена канал "112. Украина".

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По его словам, сегодня реальность заключается в том, что РФ и сепаратисты в Донбассе не выполняют своих обязательств по Минским договоренностям, в то время как украинский парламент принял изменения в Конституцию в первом чтении, выполнив, таким образом, свои обязательства.

"И понятно, что украинский парламент неохотно прибегает к следующим шагам, ведь России и сепаратистам нужно продемонстрировать волю выполнять свою часть, но они ее не демонстрируют", - заключил он.

Накануне, 15 сентября, Совет ЕС принял решение продлить антироссийские санкции против 146 физических и 37 юридических лиц,  причастных к агрессии против Украины, на полгода, до 15 марта 2017 года. 

Санкции против лиц, посягающих на территориальное единство, суверенитет и независимость Украины, включают в себя замораживание активов и запрет на перемещение по еврозоне.

По материалам: 112.ua
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Тэги санкции Украина НАТО
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