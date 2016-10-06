Бойцы армии Асада подорвались на минном поле на севере Сирии

Интенсивные бои продолжаются в провинции Лазкийе.

Силы Асада и ВКС России подвергли обстрелам населенные пункты в провинции Лазкийе Syrian Observatory For Human Rights

Восемь военных армии Башара Асада подорвались на минах в ходе наземной операции, которую проводят праительственные силы при поддержке ВКС России в районе Джебель-Акрад сирийской провинции Лазкийе, передает агентство "Анадолу" со ссылкой на местные источники.

"Сегодня силы сирийского режима начали интенсивный ракетный и артиллерийский обстрел сел Киббани, Ат-Туффахия и Аль-Хыдыр", – говорится в сообщении.

По информации агентства, затем правительственные силы при поддержке ВКС РФ начали наземную операцию в направлении горы Туффахия, где произошли ожесточенные бои с силами оппозиции.

В этом районе восемь военных Асада подорвались на минах.

Также отмечается, что в регионе продолжаются интенсивные бои, звуки взрывов слышны в турецком районе Яйладагы.

Ранее сообщалось о том, что сирийские повстанцы отразили наступление правительственных войск после нескольких часов столкновений на окраине района Шейх Саид в восточной части Алеппо, пока российские и сирийские военные самолеты бомбили жилые кварталы.