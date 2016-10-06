Бойцы армии Асада подорвались на минном поле на севере Сирии

Интенсивные бои продолжаются в провинции Лазкийе.
"Сегодня силы сирийского режима начали интенсивный ракетный и артиллерийский обстрел сел Киббани, Ат-Туффахия и Аль-Хыдыр", – говорится в сообщении.
По информации агентства, затем правительственные силы при поддержке ВКС РФ начали наземную операцию в направлении горы Туффахия, где произошли ожесточенные бои с силами оппозиции.
В этом районе восемь военных Асада подорвались на минах.
Также отмечается, что в регионе продолжаются интенсивные бои, звуки взрывов слышны в турецком районе Яйладагы.
Ранее сообщалось о том, что сирийские повстанцы отразили наступление правительственных войск после нескольких часов столкновений на окраине района Шейх Саид в восточной части Алеппо, пока российские и сирийские военные самолеты бомбили жилые кварталы.Агентство Анадолу