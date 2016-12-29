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Бортовой компьютер остановил грузовик во время теракта в Берлине

29 декабря в 12:21

Благодаря экстренному торможению автомобиля многие люди остались живы.

Теракт в Берлине
Бортовой компьютер грузовика позволил избежать большего количества жертв
Бортовой компьютер грузовика, врезавшегося в толпу во время недавнего теракта в Берлине, вовремя затормозил его, что позволило избежать еще большего числа жертв, сообщает Der Spiegel.

При помощи встроенных камеры и радилокатора бортовой компьютер грузовика, на котором подозреваемый в совершении теракта Анис Амри въехал в людей на рождественской ярмарке  Breitscheidplatz plaza, мог анализировать данные о преградах. Если в течение секунды водитель не реагировал на предупредительный сигнал, система самостоятельно принимала решение об экстренном торможении транспортного средства.

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Как сообщалось ранее, вечером в понедельник, 19 декабря, около 20 часов по местному времени грузовик въехал в толпу людей на рождественской ярмарке у Мемориальной церкви кайзера Вильгельма в Берлине. Грузовик врезался в толпу на скорости 60-80 км/ч и, давя людей и руша торговые палатки, проехал от 50 до 80 метров. 

В результате умышленного наезда тяжелого грузовика на посетителей берлинской рождественской ярмарки в понедельник погибли 12 человек, ранения получили еще 70.

Ответственность за теракт на рождественской ярмарке в Берлине взяло на себя "Исламское государство".

Ранее немецкие СМИ сообщили о том, что в кабине грузовика были обнаружены документы на имя уроженца Туниса Ахмеда или Аниса А., которого полиция считает главным подозреваемым.  

23 декабря в Милане Амри был застрелен итальянскими полицейскими. Перестрелка произошла вблизи железнодорожной станции на площади 1 Мая. Подозреваемый выстрелил одному из полицейских в плечо, при этом скандировал исламистские лозунги.

По материалам: ZN.UA
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Тэги грузовик Рождество ярмарка полиция подозреваемые теракт
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