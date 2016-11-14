Более половины граждан РФ считают русских исключительным народом

В 1992 году считало русских исключительными всего 13% респондентов.

Жители России в большинстве считают русских исключительным народом infox.ru

57% граждан России считают, что русские - великий народ, имеющий особое значение в мировой истории, об этом свидетельствует опрос "Левада-центра".

76% респондентов считают Россию великой державой и видят миссию страны в сохранении этого статуса. Это на десять процентных пункта ниже, чем в 2008 году, когда Россию великой державой посчитало 86% опрошенных. За 8 лет на 11 процентных пунктов также выросло соотношение ответивших, что России не нужно "претендовать на статус великой державы" - до 17%.

Стоит отметить, что в 1992 году только 13% респондентов считали, что "русские - великий народ, имеющий особое значение в мировой истории".

Большинство граждан Российской Федерации негативно относятся с США, Евросоюзу, Украине и Турции.

Об этом свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", проведенного в сентябре.

Каждый пятый опрошенный признал, что "очень плохо" относится к США, 44% оценили свое отношение к Соединенным Штатам как "в целом плохое". В целом хорошо и очень хорошо к США относятся 21% и 2% респондентов.

Немногим более теплые чувства россияне испытывают к Европейскому Союзу: 17% – относятся "очень плохо", 41% – "в целом плохо". 25% и 2% россиян признались соответственно в хорошем и очень хорошем отношении к ЕС.