Россияне решили не участвовать в имитации выборов – RFERL

Обозреватель пишет, что Кремль хотел устроить скучные и незаметные выборы, что ему и удалось.
Еле 48% людей в РФ решили воспользоваться своим правом голоса вчера. И это рекордно низкий уровень. Ведь на протяжении предыдущих шести кампаний явка была выше 60%. Об этом пишет обозреватель Radio Free Europe Radio Liberty Брайан Уитмор.
Он замечает, что по предварительным данным, в Москве меньше 30% избирателей пришли на участки. В Санкт-Петербурге – менее 20%.
"Это будет Дума меньшинстве. Думаю, это самый важный вывод из вчерашнего голосования", - пишет обозреватель.
Если выборы в России – это ритуал по легитимизации и политический театр, значительное количество россиян решили, что не хотят быть частью шоу. Большинство выбрало не узаконивать имитацию.
"Но вот в чем дело. Именно это и было нужно", - замечает автор, напоминая, что голосование перенесли на сентябрь, когда многие россияне все еще в отпусках. Предвыборный сезон сократился. Кроме того, к нему было меньше внимания, чем в прошлом.
"Кремль хотел скучные выборы, которые всем будет безразличны. И он получил то, что хотел. Это означает, что режим Владимира Путина постепенно отходит даже от фиктивных выборов как основного способа легитимизации. Похоже, Путин отказывается от электорального авторитаризма и меняет его на старомодный авторитаризм", - пишет Уитмор.
Издание Financial Times писало, что подавленные жители Крыма апатично отнеслись к российских выборов. Представители самопровозглашенной "власти" в Крыму призвали жителей прийти на участки и еще раз "выступить против Киева и Вашингтона", укрепив на анексованому полуострове власти российской правящей партии "Единая Россия". Но это мало кого мотивировало.
Тем временем, в МИД Украины заявили, что выборы в оккупированном Крыму ставят под вопрос легитимность Госдумы РФ. А их проведение свидетельствует о необходимости усиления введенных санкций "как персональных, так и общих".
ZN.UA