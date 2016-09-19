Россияне решили не участвовать в имитации выборов – RFERL

Обозреватель пишет, что Кремль хотел устроить скучные и незаметные выборы, что ему и удалось.

Россияне не пошли на выборы, и это то, чего хотел Кремль. Единая Россия

Россияне сделали свой выбор. Впервые за всю постсоветскую историю большинство избирателей востались дома вместо того, чтобы пойти на участки голосовать за новый состав Государственной Думы.

Еле 48% людей в РФ решили воспользоваться своим правом голоса вчера. И это рекордно низкий уровень. Ведь на протяжении предыдущих шести кампаний явка была выше 60%. Об этом пишет обозреватель Radio Free Europe Radio Liberty Брайан Уитмор.

Он замечает, что по предварительным данным, в Москве меньше 30% избирателей пришли на участки. В Санкт-Петербурге – менее 20%.

"Это будет Дума меньшинстве. Думаю, это самый важный вывод из вчерашнего голосования", - пишет обозреватель.

Если выборы в России – это ритуал по легитимизации и политический театр, значительное количество россиян решили, что не хотят быть частью шоу. Большинство выбрало не узаконивать имитацию.

"Но вот в чем дело. Именно это и было нужно", - замечает автор, напоминая, что голосование перенесли на сентябрь, когда многие россияне все еще в отпусках. Предвыборный сезон сократился. Кроме того, к нему было меньше внимания, чем в прошлом.

"Кремль хотел скучные выборы, которые всем будет безразличны. И он получил то, что хотел. Это означает, что режим Владимира Путина постепенно отходит даже от фиктивных выборов как основного способа легитимизации. Похоже, Путин отказывается от электорального авторитаризма и меняет его на старомодный авторитаризм", - пишет Уитмор.

Издание Financial Times писало, что подавленные жители Крыма апатично отнеслись к российских выборов. Представители самопровозглашенной "власти" в Крыму призвали жителей прийти на участки и еще раз "выступить против Киева и Вашингтона", укрепив на анексованому полуострове власти российской правящей партии "Единая Россия". Но это мало кого мотивировало.

Тем временем, в МИД Украины заявили, что выборы в оккупированном Крыму ставят под вопрос легитимность Госдумы РФ. А их проведение свидетельствует о необходимости усиления введенных санкций "как персональных, так и общих".