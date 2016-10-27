Более 10 стран-членов НАТО согласились разместить войска в Восточной Европе

Канада, Германия, Нидерланды, Польша, Турция и США согласились разместить свои войска в Черном море.

Канада, Германия, Нидерланды, Польша, Турция и США согласились разместить свои войска в Черном море

16 стран-членов НАТО согласились присоединиться к формированию батальонов Альянса в Восточной Европе, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Наши войска будут по-настоящему многонациональными. Таким образом, мы посылаем сигнал: НАТО действует как единое целое. Атака на любого союзника будет рассматриваться как атака на всех нас", - заявил Столтенберг после встречи министров обороны стран альянса.

Войска Албании, Италии, Польши и Словении присоединятся к батальону в Латвии, который ранее согласилась возглавить Канада. Военные из Бельгии, Хорватии, Франции, Люксембурга, Нидерландов и Норвегии присоединятся к батальону под командованием Германии в Литве. Дания и Франция присоединятся к батальону в Эстонии, который возглавляет Великобритания, а войска самой Великобритании и Румынии войдут в батальон под предводительством США в Польше.

Столтенберг также подтвердил планы разместить в начале 2017 года еще четыре батальона НАТО в Восточной Европе. По словам генерального секретаря, подготовка к размещению батальонов идет по плану.

Он также сообщил, что Канада, Германия, Нидерланды, Польша, Турция и США согласились разместить свои войска в Черном море, чтобы укрепить там присутствие НАТО.

"Мы озабочены поведением России", - заявил Столтенберг. Страны НАТО, по его словам, обсудили военную активность недалеко от границ альянса - в том числе военные учения в Южном военном округе России и размещение ракетных комплексов "Искандер" в Калининграде. Однако генсек НАТО надеется, что противоречия удастся разрешить с помощью диалога.

Ранее сообщалось, что главы оборонных ведомств стран-членов Североатлантического альянса на саммите в Брюсселе обсудили растущую военную активность РФ на восточных границах НАТО.

Напомним, что на саммите НАТО в Варшаве в июле 2016 года также было принято решение разместить четыре батальона в Польше, Литве, Латвии и Эстонии в 2017 году.