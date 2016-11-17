Беспричинная пощечина или возвращение национального эгоизма - мировые СМИ о выходе РФ из Римского статута

Отказ РФ от ратификации Римского статута подтверждает тревожную эрозию институтов и соглашений, отвечающих за соблюдение международных правовых норм.

Времена глобальных кризисов заставили вернуться такое явление как национальный эгоизм, пишут мировые СМИ

Еще в начале января этого года Международный уголовный суд (МУС) заявил о начале расследования возможных военных преступлений в Грузии в 2008 году, однако РФ решила прекратить членство в МУС именно после того, как суд в Гааге, подчеркивается в статье Sueddeutsche Zeitung

"Этот шаг носит во многом символический характер: Россия подписала Римский статут в 2000 году, но не ратифицировала его. США аналогичным образом подписали устав без ратификации", - напоминает издание The Wall Street Journal. Однако, в отличии от Sueddeutsche Zeitung WSJ связывает выход России из Римского статута не только с решением суда по Крыму. Так, акцентирует издание, недавно министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон выдвинул идею дополнительных санкций в отношении России или обращения в МУС в связи с возможными военными преступлениями РФ в Сирии. Запад также неоднократно критиковал Россию за попирания международного права после аннексии в Крыму и последующего вмешательства на востоке Украины, напоминает издание.

Как пишет немецкое издание Die Welt, отказ РФ от ратификации Римского статута Международного уголовного суда говорит о том, что времена глобальных кризисов заставили вернуться такое явление как национальный эгоизм.

"Бывший президент США Билл Клинтон отозвал свою подпись в 2000-м году. Снижение числа членов уголовного суда вписывается в картину тревожной эрозии институтов и соглашений, отвечающих за соблюдение международных правовых норм. Мировая политика трещит по швам, кризис ощущается как на глобальном, так и на региональном уровне", - говорится в статье "Возвращение национального эгоизма".

Автор статьи настроен весьма пессимистически – по его мнению, такие организации как ОБСЕ "прозябают", а НАТО приходится иметь дело не только с распоясавшимся президентом Турции, но и с будущим президентом США, который, похоже, не самого высокого мнения о трансатлантических узах. "И Организация Объединенных Наций "вырождаться" и становится мячом в игре: Совет Безопасности не заботится о сохранении мира во всем мире по поручению своих членов, а используется как арена для демонстрации национальной политики власти", - говорится в статье.

"Международное право в целом находится в состоянии кризиса. Слабые стороны международных организаций – это хорошая новость только для диктаторов, военных преступников и террористов", - заключает автор статьи.

"Действие (выход РФ из Римского статута – ред.) во многом было символичным, потому что Россия, как и Соединенные Штаты, не ратифицировали договор и не находится под юрисдикцией суда. Но это очередной шаг назад для относительно молодого суда, который разбирает дела о военных преступлениях и преступлениях против человечности и является символом международного порядка, который сотрясают популистские восстания по всему Западу", - пишут авторы статьи Иван Нечепуренко и Ник Камминг-Брюс на страницах издания New York Times.

"По сути, это всего лишь беспричинная пощечина, а не тяжелый удар", - говорит Кейт Кронин-Фурман, адвокат в сфере прав человека и политолог (Гарвардская школа Кеннеди), которая предсказала ранее, что избрание президентом США Дональда Трампа еще больше навредит суду.

В связи с новостью о выходе РФ из Римского статута авторы статьи напоминают читателям, что Бурунди, Гамбия и Южная Африка ранее тоже сделали такой шаг, назвав суд предвзятым. Так, Южная Африка не согласна с тем, что суд может привлечь к ответственности любое лицо, включая главу государства.

Зейд Раад аль-Хусейн, Верховный комиссар ООН по правам человека, заявил: "Новая тенденция изоляционизма и беспринципного руководства усиливается по всему миру". Он резко раскритиковал раскольническую и расистскую риторику нескольких европейских правых политиков. А ранее он заявил, что Трамп, исходя из его предвыборных заявлений, может представлять собой угрозу для глобальной стабильности.

Авторы статьи также напоминают, что кроме того, что Международный уголовный суд в Гааге приравнял 15 ноября аннексию Крыма к международному вооруженному конфликту, он также обещал расследовать возможные военные преступления в Грузии в 2008 году.

"Когда Россия подписала Римский статут в 2000 году, она хотела быть частью современного мира, - считает специалист по международным отношениям Владимир Фролов. - Сейчас она этого уже не хочет". По его мнению, многие действия РФ в Сирии могут потенциально стать предметом разбирательства в этом суде.

Директор Human Rights Watch по России Татьяна Локшина, слова которой приводит издание The Guardian, считает, это отказ РФ – это символический жест. "И он многое говорит о позиции России по отношению к международному правосудию и институтам". "На практическом уровне это не будет иметь большого значения, но это показывает, что Россия больше не имеет ни малейшего намерения ратифицировать договор в будущем или сотрудничать с судом", - заявила правозащитница.

С ней согласен и Марк Эллис - директор Международной ассоциации адвокатов. Британское издание также приводит его цитату: "Решение России отозвать свою подпись под Римским статутом не будет иметь практически никакого влияния на суд". По его мнению, РФ и без того никогда не была его настоящим подписантом, и она нарушила его положения своим военными вмешательствами в Грузии и в Украине.

Напомним, 15 ноября Международный уголовный суд в Гааге

Как отмечается в отчете предварительного расследования прокурора МУС Фату Бенсуда, установление факта изначальной интервенции, повлекшей за собой оккупацию, не требуется. Таким образом, данный международный конфликт может быть расследован по нормам Римского устава.

Уже на следующий день, в среду, 16 ноября, Президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение о намерении России не стать участником Римского статута Международного уголовного суда.

Как заявила спикер МИД Украины Марьяна Беца, такое решение РФ не поможет ей избежать ответственности за развязанную против Украины агрессию. "Россия намерена выйти из Римского статута. Еще и очень срочно. Особенно в контексте недавнего доклада МУС, где зафиксированы ее преступления. Ответственность российской стороны за развязанную агрессию против Украины обязательно наступит. Рано или поздно", – написала она в Twitter.