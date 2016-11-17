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В ЕС разочарованы выходом России из Соглашения по Международному уголовному суду

17 ноября в 15:01

Европейская сторона недовольна выходом России из Римского устава МУС.

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В ЕС прокомментировали выход России из Римского статута
Flickr/European Parliament
В Евросоюзе разочарованы решением РФ не становиться участником Римского статута Международного уголовного суда, заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини 17 ноября.

"Мы разочарованы решением Российской Федерации отозвать свою подпись и не стать стороной Римского статута, который определяет становление Международного уголовного суда, о чем говорится во вчерашнем сообщении президента Путина", - цитирует ее заявление "Укринформ".

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Напомним, 15 ноября Международный уголовный суд в Гааге приравнял аннексию Крыма к международному вооруженному конфликту

Уже на следующий день, в среду, 16 ноября, Президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение о намерении России не стать участником Римского статута Международного уголовного суда.

По материалам: Укринформ
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Тэги Россия разочарование Европа
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