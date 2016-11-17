Беларусь объяснила блокирование в ООН резолюции по Крыму

Беларусь заявила, что всегда голосует против страновых резолюций.

Вопрос о процедуре рассмотрения тематики прав человека в ООН лежит совершенно в другой плоскости, заявили в МИД Беларуси

МИД Беларуси объяснил блокирование в ООНтем, что проект документа "не имел никакого отношения к теме территориальной целостности Украины", говорится в заявлении пресс-секретаря МИД Беларуси Дмитрия Мирончика.

"Позиция Республики Беларусь по Украине не поменялась ни на йоту. Вопрос о процедуре рассмотрения тематики прав человека в ООН лежит совершенно в другой плоскости и, по нашему твердому убеждению, не имеет никакого отношения к теме территориальной целостности Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Беларусь на себе испытала, насколько "деструктивен и несправедлив механизм страновых резолюций". "МИД Беларуси также заявил, что эта практика, выработанная в годы холодной войны, навязывается ООН отдельными странами исключительно для продвижения собственных интересов. "И это особенно очевидно в ситуации, когда международным сообществом уже выработана новая процедура – Универсального периодического обзора Совета ООН по правам человека. Она тоже не идеальна, но, как минимум, основана на равноправном, конструктивном и профессиональном диалоге", - говорится в заявлении.

"Мы всегда открыто голосуем против страновых резолюций, где бы они не рассматривались – в Женеве или Нью-Йорке. Это – не свидетельство поддержки стран, становящихся объектами резолюций, а свидетельство нашего последовательного неприятия лицемерных подходов к теме прав человека, которые навязываются Организации Объединенных Наций отдельными государствами по принципу "я лучше знаю, что вам надо делать"", - подчеркивает внешнеполитическое ведомство Беларуси.

Мирончик заявил, что данная позиция была доведена главой МИД Беларуси Владимиром Макеем до главы МИД Украины Павла Климкина.

Накануне первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что расценивает попытки белорусской делегации в ООН заблокировать рассмотрение украинского проекта резолюции по правам человека по Крыму в комитете Генеральной ассамблеи ООН, как "нож в спину".

15 ноября Международный уголовный суд в Гааге приравнял аннексию Крыма к международному вооруженному конфликту: 73 члена комитета проголосовали за резолюцию, 23, в том числе, РФ, Беларусь, Китай, Казахстан и Сербия, – высказались против.

Как отмечается в отчете, установление факта изначальной интервенции, повлекшей за собой оккупацию, не требуется. Таким образом, данный международный конфликт может быть расследован по нормам Римского устава.

Также отмечается, что оккупационная власть осуществляет притеснение крымских татар на полуострове, насильственно переместила 179 арестованных лиц на территорию РФ и принудительно мобилизирует на военную службу жителей Крыма.

Президент Украины Петр Порошенко назвал принятие Третьим комитетом Генассамблеи ООН предложенного украинской стороной варианта резолюции по правам человека в Крыму является "настоящей победой справедливости". Он также подчеркнул, что документ называет Россию государством-оккупантом, а украинские Крым и Севастополь - временно оккупированными территориями.