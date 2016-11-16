В ООН поддержали украинскую резолюцию о правах человека в Крыму

Резолюция подтверждает территориальную целостность Украины и призывает Россию предоставить беспрепятственный доступ для мониторинга ситуации.

В ООН в очередной раз напомнили, что Крым - это Украина un.org

Третий комитет Генеральной Ассамблеи ООН большинством голосов поддержал украинский проект резолюции "и городе Севастополь (Украина)".

Как сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Украины в ночь на среду, 16 ноября, 73 члена комитета проголосовали за резолюцию, 23, в том числе, РФ, Беларусь, Китай, Казахстан и Сербия, – высказались против.

В резолюцию подчеркивается, что территория полуострова является неотъемлимой частью Украины, а Россия признается государством оккупантом.

Документ осуждает установление Россией в Крыму ее правовой системы, что негативно влияет на ситуацию с правами человека на полуострове.

В резолюции также отмечается необходимость освобождения удерживаемых в РФ граждан Украины и отмены решения о запрете Меджлиса.

Документ также призывает Россию предоставить Миссии ООН по мониторингу за соблюдением прав человека в Украине беспрепятственный доступ в Крым с целью обеспечения мониторинга ситуации с правами человека, а также содержит обращение у Управлению Верховного комиссара ООН по правам человека спросьбой подготовить отдельный тематический отчет о ситуации на оккупированном полуострове.

Соавторами проекта резолюции является 41 государство-член ООН.

Напомним, 15 ноября Международный уголовный суд в Гааге приравнял аннексию Крыма к международному вооруженному конфликту.

Как отмечается в отчете, установление факта изначальной интервенции, повлекшей за собой оккупацию, не требуется.

Таким образом, данный международный конфликт может быть расследован по нормам Римского статута.

Также отмечается, что оккупационная власть осуществляет притеснение крымских татар на полуострове, насильственно переместила 179 арестованных лиц на территорию РФ и принудительно мобилизирует на военную службу жителей Крыма.

Суд решил продолжить сбор доказательств по данному вопросу в следующем году.