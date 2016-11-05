Авиация снова бомбит Алеппо

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В результате авиаударов погибли четверо человек, в том числе один ребенок.

На данный момент точно неизвестно, кому из участников боевых действий в регионе принадлежала эта авиация facebook/AleppoAMC

После завершения "гуманитарной паузы" в боевых действиях в сирийском Алеппо возобновились авиаудары по восточным районам города, которые контролируют повстанцы.

В результате авиаударов погибли четверо мирных жителей, в том числе один ребенок, сообщает DW.

В сообщении отмечается, что точно неизвестно, кому из участников боевых действий в регионе принадлежала эта авиация.

Вчера, 4 ноября, в сирийском городе Алеппо закончилась очередная "гуманитарная пауза" со стороны российских сил и войск режима президента Сирии Башара Асада.

Ранее сообщалось, что удерживающие восточные районы сирийского города Алеппо повстанцы отклонили требования России по выходу из города до вечера пятницы, 4 ноября.

Ранее международная правозащитная организация Amnesty International призвала Генеральную ассамблею ООН вмешаться в ситуацию в Сирии и сделать все возможное, чтобы остановить продолжающиеся целенаправленные авиаудары сирийской авиации и ВКС РФ по гражданскому населению Алеппо.

Предыдущая "гуманитарная пауза" в Алеппо объявлялась 20 октября. По информации СМИ, во время ее действия в регионе продолжались обстрелы "гражданских коридоров".

Ранее сообщалось, что министры иностранных дел стран ЕС обсудят санкции против россиян в связи с "катастрофической эскалацией" ситуации в Алеппо. Сообщалось, что Великобритания, Франция и Германия намерены убедить ЕС в необходимости осудить разрушительную воздушную кампанию России в Сирии и подготовить почву для введения новых санкций в отношении режима президента Башара аль-Асада. Кроме того, отмечалось, что Париж и Лондон может подтолкнуть других лидеров ЕС в четверг рассмотреть введение запретов на поездки и замораживание активов в отношении 12 россиян, вовлеченных в сирийский конфликт.

Однако министр иностранных дел ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер и верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам Федерика Могерини скептически оценили возможность введения Евросоюзом "сирийского пакета" санкций против РФ.