Российский генштаб назвал дату очередной "гуманитарной паузы" в Алеппо

В пятницу российская авиация и силы Асада ненадолго прекратят бомбардировки Алеппо.

В Алеппо ненадолго прекратятся бомбардировки facebook/AleppoAMC

В осажденном сирийском городе Алеппо 4 ноября будет снова объявлена "", сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

Как сообщает "Интерфакс-АВН", российские и сирийские войска прекратят боевые действия с 09:00 до 19:00.

"Во избежание бессмысленных жертв министром обороны РФ генералом армии Сергеем Шойгу по поручению Верховного главнокомандующего Вооруженными силами РФ Владимира Путина принято решение ввести в Алеппо 4 ноября с 9 часов утра до 19 часов вечера "гуманитарную паузу", - отметил Герасимов.

По словам начштаба, решение о прекращении огня согласовано с правительством Башара Асада в Дамаске.

Ранее международная правозащитная организация Amnesty International призвала Генеральную ассамблею ООН вмешаться в ситуацию в Сирии и сделать все возможное, чтобы остановить продолжающиеся целенаправленные авиаудары сирийской авиации и ВКС РФ по гражданскому населению Алеппо.

Предыдущая "гуманитарная пауза" в Алеппо объявлялась 20 октября. По информации СМИ, во время ее действия в регионе продолжались обстрелы "гражданских коридоров".

Ранее сообщалось, что министры иностранных дел стран ЕС обсудят санкции против россиян в связи с "катастрофической эскалацией" ситуации в Алеппо. Сообщалось, что Великобритания, Франция и Германия намерены убедить ЕС в необходимости осудить разрушительную воздушную кампанию России в Сирии и подготовить почву для введения новых санкций в отношении режима президента Башара аль-Асада. Кроме того, отмечалось, что Париж и Лондон может подтолкнуть других лидеров ЕС в четверг рассмотреть введение запретов на поездки и замораживание активов в отношении 12 россиян, вовлеченных в сирийский конфликт.

Однако министр иностранных дел ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер и верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам Федерика Могерини скептически оценили возможность введения Евросоюзом "сирийского пакета" санкций против РФ.