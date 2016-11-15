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Авиация разбомбила третью за сутки больницу в Алеппо

15 ноября в 14:15

Разбомбленны больницы в пригородах Авайджел, Атаребе и Кафрнахе.

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Наблюдатели не уточняют, кто именно нанес удары
facebook/AleppoAMC

В Сирийской обсерватории по правам человека сообщили о третьей розбомбленной больнице за сутки в пригороде Алеппо.

В результате авиаударов по селу Авайджел, которое удерживают повстанцы, погиб минимум один человек, сообщает BBC.

Ранее были повреждены больницы в других пригородах Алеппо - Атаребе и Кафрнахе. Некоторые пациенты были перевезены в Авайджел, где снова попали под бомбежку.

Наблюдатели не уточняют, кто именно нанес удары. Ранее правозащитники утверждали, что авиаудары наносит сирийская правительственная авиация при поддержке России.

Российские военные утверждают, что их самолеты бомбят только позиции повстанцев.

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1 октября в контролируемой оппозицией части Алеппо разрушена крупнейшая больница после бомбардировки бочковими бомбами, а 28 сентября российская авиация нанесла авиаудары по сирийскому Алеппо, в результате чего были разрушены две больницы.

По материалам: BBC Україна
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Тэги больница Алеппо бомба Россия Сирия
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1 комментарий
  • Янык Стаценко Сегодня, 15:49 И это при том, что НА САМОМ ДЕЛЕ ни российская ни сирийская авиация уже месяц не приближаются к Алеппо ближе чем на 10 километров. Чудеса ))) Кто то продолжает гнать дешевые пропагандистские фейки, а кто то их с благодарностью подхватывает... Ответить Цитировать Пожаловаться
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