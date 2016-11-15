Авиация разбомбила третью за сутки больницу в Алеппо

Разбомбленны больницы в пригородах Авайджел, Атаребе и Кафрнахе.

Наблюдатели не уточняют, кто именно нанес удары facebook/AleppoAMC

В Сирийской обсерватории по правам человека сообщили о третьей розбомбленной больнице за сутки в пригороде Алеппо.

В результате авиаударов по селу Авайджел, которое удерживают повстанцы, погиб минимум один человек, сообщает BBC.

Ранее были повреждены больницы в других пригородах Алеппо - Атаребе и Кафрнахе. Некоторые пациенты были перевезены в Авайджел, где снова попали под бомбежку.

Наблюдатели не уточняют, кто именно нанес удары. Ранее правозащитники утверждали, что авиаудары наносит сирийская правительственная авиация при поддержке России.

Российские военные утверждают, что их самолеты бомбят только позиции повстанцев.

1 октября в контролируемой оппозицией части Алеппо разрушена крупнейшая больница после бомбардировки бочковими бомбами, а 28 сентября российская авиация нанесла авиаудары по сирийскому Алеппо, в результате чего были разрушены две больницы.