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Армия Ирака атакует последние позиции ИГИЛ в восточном Мосуле

17 января в 14:41

После захвата восточного Мосула антитеррористические силы начнут наступление на западный берег города.

Мосул 2
Иракские силы начали атаку на последние позиции ИГИЛ в восточном Мосуле
Iraqi News


Иракский спецназ продолжает атаку на оставшиеся позиции боевиков террористической организации "Исламское государство" в восточной части Мосула.

Боевики ИГИЛ удерживают всего несколько позиций в восточных кварталах города, передает Reuters.

Захват всей восточной части Мосула позволит антитеррористическим силам начать наступательную операцию на западный берег города, который полностью удерживают боевики.

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Иракский премьер-министр Хайдер аль-Абади, который ранее собирался взять Мосул под контроль правительственных войск до конца 2016 года, 28 декабря сообщил о том, что для победы над "Исламским государством" в Ираке потребуется еще три месяца.

Напомним, 20 октября 2016 года иракская армия совместно с курдскими военными формированиями "Пешмарга" начала масштабную наступательную операцию на Мосул. Операцию поддержали войска международной коалиции во главе с США. Ее целью является вытеснение боевиков на север и восток Ирака и освобождение Мосула.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Ирак боевики ИГИЛ
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