Армия Ирака атакует последние позиции ИГИЛ в восточном Мосуле

После захвата восточного Мосула антитеррористические силы начнут наступление на западный берег города.
Иракский спецназ продолжает атаку на оставшиеся позиции боевиков террористической организации "Исламское государство" в восточной части Мосула.
Боевики ИГИЛ удерживают всего несколько позиций в восточных кварталах города, передает Reuters.
Захват всей восточной части Мосула позволит антитеррористическим силам начать наступательную операцию на западный берег города, который полностью удерживают боевики.
Иракский премьер-министр Хайдер аль-Абади, который ранее собирался взять Мосул под контроль правительственных войск до конца 2016 года, 28 декабря сообщил о том, что для победы над "Исламским государством" в Ираке потребуется еще три месяца.
Напомним, 20 октября 2016 года иракская армия совместно с курдскими военными формированиями "Пешмарга" начала масштабную наступательную операцию на Мосул. Операцию поддержали войска международной коалиции во главе с США. Ее целью является вытеснение боевиков на север и восток Ирака и освобождение Мосула.ZN.UA