Армия Ирака атакует последние позиции ИГИЛ в восточном Мосуле

После захвата восточного Мосула антитеррористические силы начнут наступление на западный берег города.

Иракские силы начали атаку на последние позиции ИГИЛ в восточном Мосуле Iraqi News

Иракский спецназ продолжает атаку на оставшиеся позиции боевиков террористической организации "Исламское государство" в восточной частиБоевики ИГИЛ удерживают всего несколько позиций в восточных кварталах города, передает Reuters.Захват всей восточной части Мосула позволит антитеррористическим силам начать наступательную операцию на западный берег города, который полностью удерживают боевики.

Иракский премьер-министр Хайдер аль-Абади, который ранее собирался взять Мосул под контроль правительственных войск до конца 2016 года, 28 декабря сообщил о том, что для победы над "Исламским государством" в Ираке потребуется еще три месяца.

Напомним, 20 октября 2016 года иракская армия совместно с курдскими военными формированиями "Пешмарга" начала масштабную наступательную операцию на Мосул. Операцию поддержали войска международной коалиции во главе с США. Ее целью является вытеснение боевиков на север и восток Ирака и освобождение Мосула.