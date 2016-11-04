Американские эксперты объяснили, что Трамп во главе США может сделать с Крымом

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Большинство опрошенных экспертов убеждены, что республиканец все же не признает российскую аннексию или, по крайней мере, не сможет этого сделать.

Трамп вряд ли осмелится признать Крым российским, но если он это сделает, Киеву придется мобилизовать своих сторонников в ЕС и США Flickr/ Gage Skidmore

Во время предвыборной кампании кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что став президентом США, онроссийскими войсками.

Однако, он также нередко отказывался от слов, сказанных им ранее. Впрочем, эксперт American Foreign Policy Council Стивен Бланк убежден, что республиканец не шутил.

"Киев никогда не смирится с таким признанием, поэтому ему стоит мобилизовать всех своих сторонников в Европе и США против такого решения. Трамп очень вероятно это сделает", - сказал Бланк в комментарии для ZN.UA.

В это же время, старший научный сотрудник Atlantic Council Адриан Каратницкий убежден, что обещания Трампа относительно Крыма были пустыми.

"Я уверен, что этого не будет. Несмотря на пророссийские кадры в его окружении, это только возгласы неопытного человека, впервые участвующего в политике. Думаю, более вероятно, что Трамп не будет пытаться проводить какую-то политику, нацеленную помочь Украине. Но мы все понимаем, что проблема Крыма – это проблема на годы, если не десятилетия, на уровне советской аннексии Балтийских стран, которая никогда не была признана Западом и США", - убежден эксперт.

Схожее мнение ZN.UA высказал и бывший посол США в Украине, эксперт Brookings Institute Стивен Пайфер, который предположил, что Трамп сделал свой скандальный комментарий по Крыму из-за неосведомленности.

"Трамп сделал комментарий о возможном признании российской незаконной аннексии Крыма в легкомысленной манере, когда отвечал на вопросы. Я не уверен относительно того, понимает ли он в полной мере ситуацию. Если Трампа выберут, я надеюсь его лучше проинформируют о конфликте между Украиной и Россию, прежде чем он начнет вносить серьезные изменения во внешнюю политику США", - прокомментировал Пайфер.

На протяжении кампании кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп сделал несколько скандальных комментариев относительно Украины. С Сначала он заявил, что рассмотрит признание Крыма территорией российским в случае своей победы. Впоследствии он даже повторил выдумки российской пропаганды, что якобы большинство людей на полуострове "хотели присоединиться к России". Также он заявил, что Россия не нападет на Украину, хотя это уже произошло. Хотя со временем как-то Трамп даже раскритиковал российского президидента за бомбардировки в Сирии.