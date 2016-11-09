Американцы ищут в интернете способы эмигрировать из США – The Telegraph

Сайт миграционной службы Канады сломался из-за наплыва американских пользователей.

Американцы "гуглят", как переехать в Канаду. Flickr/clappstar

После того, как стало известно, что новым президентом США станет, американские пользователи начали искать в интернете способы эмигрировать из страны.

Как сообщает The Telegraph, среди поисковых запросов в системе Google произошел целый взрыв запросов с ключевым словом "эмиграция" и "как эмигрировать в Канаду". Американские пользователи начали искать ответы на этот вопрос сразу же, когда стало известно о победе Трампа в нескольких ключевых штатах.

Кроме того, во всем мире большое количество пользователей мировой сети задавали в поиск запрос "конец света". Тем временем, в Канаде сайт государственной службы миграции сломался из-за слишком большого количества посетителей, которые хотели узнать, как стать канадским гражданином.

Напомним, что на выборах президента США победил республиканец-миллиардер Дональд Трамп. Несмотря на все скандальные заявления, которые обидели многих избирателей, он все равно смог получить большинство голосов.

Перед выборами, экс-посол США в Украине Стивен Пайфер отмечал в комментарии для ZN.UA, что в случае победы Трампа на выборах, американская политика изменится не только в отношении Украины, но и в отношении Европы и союзников по НАТО.

А эксперт Atlantic Council Адриан Каратницкий в интервью ZN.UA сказал, что хотя президент США и имеет значительную власть в формировании внешней политики, это не означает, что он не контролируемый и может делать все, что заблагорассудится. В Конгрессе остаются "рейгановские ястребы" среди республиканцев. Вероятно они объединятся с демократами и будут сдерживать одиозного президента Трампа.