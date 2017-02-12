Аэропорт Гамбурга возобновил работу

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Несколько десятков человек обратились за медицинской помощью с жалобами на затрудненное дыхание, кашель и раздражение глаз.

Спасатели завершили обследование помещений аэропорта Гамбурга Департамент консульської служби МЗС України Facebook

Аэропорт, из которого в воскресенье, 12 февраля, из-за неизвестного газа были эвакуированы пассажиры и сотрудники, возобновил работу.

Аэропорт открыт после завершения работы спасателей и обследования помещений.

Как сообщалось, несколько десятков человек обратились за медицинской помощью с жалобами на затрудненное дыхание, кашель и раздражение глаз. Граждан Украины среди пострадавших нет.

Напомним, в воскресенье, 12 февраля, 50 человек были госпитализированы из-за воздействия неизвестного газа в аэропорту Гамбурга. Аэропорт был эвакуирован и закрыт в течение часа. Некоторые рейсы в Гамбург были переведены в другие аэропорты.

Точная причина инцидента пока что не установлена. По предварительной информации газ попал в вентиляционную систему из системы кондиционирования.