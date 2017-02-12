Аэропорт Гамбурга возобновил работу

Несколько десятков человек обратились за медицинской помощью с жалобами на затрудненное дыхание, кашель и раздражение глаз.
Аэропорт открыт после завершения работы спасателей и обследования помещений.
Как сообщалось, несколько десятков человек обратились за медицинской помощью с жалобами на затрудненное дыхание, кашель и раздражение глаз. Граждан Украины среди пострадавших нет.
Напомним, в воскресенье, 12 февраля, 50 человек были госпитализированы из-за воздействия неизвестного газа в аэропорту Гамбурга. Аэропорт был эвакуирован и закрыт в течение часа. Некоторые рейсы в Гамбург были переведены в другие аэропорты.
Точная причина инцидента пока что не установлена. По предварительной информации газ попал в вентиляционную систему из системы кондиционирования.Интерфакс-Украина , ZN.UA ,