Аэропорт Бишкека возобновил работу после авиакатастрофы

На месте крушения турецкого "боинга" продолжаются аварийно-спасательные работы.
Как сообщили в пресс-службе аэропорта, с 13:30 его нормальный режим работы восстановлен. В данный момент аэропорт принимает и отправляет воздушные суда.
В то же время, согласно информации правительства Кыргызстана, на месте крушения самолета в полутора-двух километрах от аэропорта продолжаются аварийно-спасательные работы.
В руинах разрушенных зданий ведется поиск выживших, который будет продолжен, в том числе, и в темное время суток.
Как сообщалось, грузовой Boeing 747 турецкой авиакомпании рухнул на дачный поселок вблизи Бишкека утром в понедельник, 16 января.
Количество жертв авиакатастрофы превысило 30 человек, однако информация о точном количестве жертв все еще уточняется.Интерфакс