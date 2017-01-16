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Аэропорт Бишкека возобновил работу после авиакатастрофы

16 января в 12:25

На месте крушения турецкого "боинга" продолжаются аварийно-спасательные работы.

Аэропорт Манас Кыргызстан
Аэропорт «Манас» в Кыргызстане работает в штатном режиме
K-news
Международный аэропорт "Манас" в столице Кыргызстана Бишкеке, который был закрыт в связи с крушением грузового Boeing 747 утром 16 января, вернулся к работе в штатном режиме.

Как сообщили в пресс-службе аэропорта, с 13:30 его нормальный режим работы восстановлен. В данный момент аэропорт принимает и отправляет воздушные суда.

В то же время, согласно информации правительства Кыргызстана, на месте крушения самолета в полутора-двух километрах от аэропорта продолжаются аварийно-спасательные работы.

В руинах разрушенных зданий ведется поиск выживших, который будет продолжен, в том числе, и в темное время суток.

Смотрите фото: Опубликованы фото с места авиакатастрофы в Кыргызстане

Как сообщалось, грузовой Boeing 747 турецкой авиакомпании рухнул на дачный поселок вблизи Бишкека утром в понедельник, 16 января. 

Количество жертв авиакатастрофы превысило 30 человек, однако информация о точном количестве жертв все еще уточняется.

По материалам: Интерфакс
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