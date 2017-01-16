Аэропорт Бишкека возобновил работу после авиакатастрофы

На месте крушения турецкого "боинга" продолжаются аварийно-спасательные работы.

Аэропорт «Манас» в Кыргызстане работает в штатном режиме K-news

Boeing 747

Международный аэропорт "Манас" в столице Кыргызстана Бишкеке, который был закрыт в связи с крушением грузовогоутром 16 января, вернулся к работе в штатном режиме.

Как сообщили в пресс-службе аэропорта, с 13:30 его нормальный режим работы восстановлен. В данный момент аэропорт принимает и отправляет воздушные суда.

В то же время, согласно информации правительства Кыргызстана, на месте крушения самолета в полутора-двух километрах от аэропорта продолжаются аварийно-спасательные работы.

В руинах разрушенных зданий ведется поиск выживших, который будет продолжен, в том числе, и в темное время суток.

Как сообщалось, грузовой Boeing 747 турецкой авиакомпании рухнул на дачный поселок вблизи Бишкека утром в понедельник, 16 января.

Количество жертв авиакатастрофы превысило 30 человек, однако информация о точном количестве жертв все еще уточняется.