Завершился перекрестный допрос фигурантов дела о стрельбе с участием Пашинского

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Адвокат раненного Вячеслава Химикуса заявила об изменении депутатом показаний в суде.

Адвокат Химикуса заявила об изменении депутатом показаний в суде liga.net

Вечером 13 января завершился перекрестный допрос фигурантов дела о стрельбе с участием народного депутата Сергея Пашинского.

"Пашинский озвучил версию, что он упал, затем встал и выстрелил из положения стоя. Водитель автобуса подтвердил, что увидел человека после криков "стоять-лежать". Мы, скорее всего, будем просить зафиксировать показания господина Олийныка в суде, поскольку переживаем за его безопасность", - заявила Марина Паринова, адвокат Химикуса, сообщает телеканал 112.

Впрочем, адвокат Пашинского заявил, что это не изменение показаний, а уточнение. Сам Пашинский не вышел к прессе, адвокат объяснил это усталостью и рабочей занятостью.

Во время допроса жена Пашинского, ссылалась на статью 63 Конституции, отказалась отвечать на вопросы адвокатов Химикуса.

При этом, прокуратура Киевской области отказалась признавать Вячеслава Химикуса пострадавшим.

"Мы подавали в областную прокуратуру заявление о признании Химикуса пострадавшим. Сегодня следователи сообщили, что нам отказано в признании его потерпевшим. На данном этапе нам отказано в ходатайстве, поэтому мы находимся в статусе свидетеля. Еще мы подавали отдельное заявление в ГПУ. Насколько нам известно, эти сведения в Единый реестр не внесены, мы обжаловали это в суде", - заявила Паринова.

Также адвокат добавила, что Химикус подал ходатайство о предоставлении ему охраны, но оно до сих пор не рассмотрено.

Напомним, как ранее сообщил член парламентской фракции "Народного фронта" Сергей Пашинский на своей странице в Facebook, вечером 31 декабря на трассе в Киевской области у него произошел конфликт с местным жителем. По словам Пашинского, на него напали, ударив бутылкой, после чего он вынужден был применить оружие для самозащиты, ранив нападающего в ногу.

Вячеслав Химикус, в которого выстрелил Пашинский, утверждает, что нанес депутату удар по голове после того, как то направил на него оружие.