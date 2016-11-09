В НБУ прогнозируют незначительное влияние победы Трампа на валютный рынок Украины

Турбулентность на мировых финансовых рынках не может повлиять на Украину в связи с ее отсутствием на рынках капитала.

В НБУ надеются сгладить эффект Трампа деньгами от урожая зерна minagro.gov.ua

Ситуация, сложившаяся на внешних рынках в связи с результатами выборов в США, может иметь ограниченное краткосрочное влияние на состояние украинского валютного рынка, говорится в заявлении заместителя председателя Национального банка Украины Олега Чурия.

"Как и в случае с Brexit ранее в этом году, усиление турбулентности на внешних рынках будет транслироваться на украинскую экономику через мировые сырьевые рынки. При этом, по нашему мнению, больше всего на результаты выборов в США отреагируют цены на нефть", - говорится в комментарии.

По прогнозам НБУ, цены же на зерновые, подсолнечное масло и металлы, которые являются основным экспортным товаром Украины, отреагируют менее существенно и со временем отыграют падение. "А следовательно, в случае их временного проседания это не сможет нивелировать значительные поступления от экспорта нового урожая для украинского валютного рынка", - подчеркнул Чурий.

"Турбулентность на мировых финансовых рынках не окажет значительного влияния на валютный рынок, учитывая отсутствие в настоящее время доступа Украины к рынкам капитала", - добавил Чурий.

Поэтому в НБУ не ожидают такой волатильности обменного курса, которая создала бы существенные риски для выхода инфляции за пределы целевых показателей (12% +/-3 п.п. на 2016 год и 8% +/-2 п.п. на 2017 год).

"Мы ожидаем, что приток поступлений выручки от экспорта зерна и подсолнечного масла продолжит быть ключевым фактором, который будет определять состояние межбанковского валютного рынка Украины до конца года", - отметил заместитель председателя НБУ.

Напомним, что на выборах президента США победил республиканец Дональд Трамп. Кандидат от демократов Хиллари Клинтон уже поздравила Трампа с победой

Как пишет Bloomberg, победа Трампа шокировала трейдеров. Фьючерс на индекс S&P 500 упал на 5%, провоцируя падение европейских акций так же, как после того, как Великобритания шокировала голосованием за выход из Европейского Союза. Золото растет вместе с другими безопасными активами, включая иену и суверенные облигации.