Защита Сущенко будет ходатайствовать об изменении ему меры пресечения на домашний арест

Предпосылок к тому, что такое ходатайство будет удовлетворено, нет, но документы и ходатайство могут стать дополнительными доказательствами предвзятости суда по отношению к Роману Сущенко в Европейском суде по правам человека, заявил адвокат.

Суд может продлить меру пресечения Сущенко в виде ареста на 4 месяца, считает Фейгин ФСБ

Защита арестованного в РФ журналиста "Укринформа" Романа Сущенко будет ходатайствовать об изменении ему меры пресечения на домашний арест.

Как сообщил в комментарии ZN.UA адвокат журналиста Марк Фейгин, он уже получил в МИД Украины документы, обеспечивающие необходимые условия для содержания Сущенко под домашним арестом.

"Мы будем просить об альтернативной мере пресечения в виде домашнего ареста. МИД Украины гарантирует обеспечение Романа Сущенко жильем в Москве, в гостинице при консульстве, на которую не распространяется дипломатический иммунитет, а следовательно - туда можно входить. Соответственно, он может находиться под контролем правоохранительных органов", - сказал он.

Фейгин отметил, что особо не рассчитывает на то, что российский суд отпустит Сущенко под домашний арест, но, по его словам, данные документы и ходатайство могут стать дополнительными доказательствами предвзятости суда по отношению к Сущенко в Европейском суде по правам человека, куда собирается, со временем, обратиться сторона защиты журналиста.

"Предпосылок к тому, что наше ходатайство будет удовлетворено, нет никаких, но с процесуальной точки зрения это имеет значение, потому что ЕСПЧ, в который мы обязательно обратимся, будет учитывать, что у российского суда была возможность альтернативы", - сказал адвокат.

Фейгин, также, предположил, что суд продлит меру пресечения Сущенко в виде ареста на 4 месяца.

"Вечером 30 ноября истекает срок предыдущей меры пресечения. Я изучу документы, но, думаю, продление по ходатайству следствия, будет, скорее всего, это будет месяца на 4", - отметил адвокат.

Как известно в 28 ноября, 11:00 по киевскому времени начнется очередное судебное заседание по делу парижского корреспондента информагентства Укринформ Романа Сущенко, незаконно задержанного в России по обвинению в шпионаже.

3 октября Федеральная служба безопасности РФ подтвердила задержание в Москве украинского журналиста Романа Сущенко, назвав его кадровым сотрудником украинской военной разведки. Против украинского гражданина открыли уголовное производство по статье "шпионаж".

На текущий момент Сущенко внесли в список по обмену заложников.

Подробнее об обстоятельствах ареста Сущенко, условиях его содержания в СИЗО и перспективах уголовного дела против него читайте в интервью с адвокатом Марком Фейгиным на сайте ZN.UA.