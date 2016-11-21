Адвокат Фейгин предложил обменять журналиста Сущенко на русского шпиона

В октябре СБУ задержала в Ровно русского шпиона, которого можно обменять на арестованного в Москве украинского журналиста.
"Вышел от Романа Сущенко из Лефортово. В общем, мы рассчитываем, что Кремль пойдет на обмен Сущенко на Виктора Павленко, арестованного в Ровно 8.10.2016 Службой безопасности Украины. Так будет лучше для всех", - написал адвокат Фейгин на своей странице в Facebook.
3 октября Федеральная служба безопасности РФ подтвердила задержание в Москве украинского журналиста Романа Сущенко, назвав его кадровым сотрудником украинской военной разведки. Против украинского гражданина открыли уголовное производство по статье "шпионаж".
Подробнее об обстоятельствах ареста Сущенко, условиях его содержания в СИЗО и перспективах уголовного дела против него читайте в интервью с адвокатом Марком Фейгиным на сайте ZN.UA.ZN.UA