Адвокат Фейгин предложил обменять журналиста Сущенко на русского шпиона

В октябре СБУ задержала в Ровно русского шпиона, которого можно обменять на арестованного в Москве украинского журналиста.

Адвокат Фейгин нашел обменный материал для освобождения Сущенко Радио Свобода

Адвокат Марк Фейгин рассчитывает на обмен украинского журналиста Романа Сущенко на русского шпиона Виктора Павленко.

"Вышел от Романа Сущенко из Лефортово. В общем, мы рассчитываем, что Кремль пойдет на обмен Сущенко на Виктора Павленко, арестованного в Ровно 8.10.2016 Службой безопасности Украины. Так будет лучше для всех", - написал адвокат Фейгин на своей странице в Facebook.

3 октября Федеральная служба безопасности РФ подтвердила задержание в Москве украинского журналиста Романа Сущенко, назвав его кадровым сотрудником украинской военной разведки. Против украинского гражданина открыли уголовное производство по статье "шпионаж".

Подробнее об обстоятельствах ареста Сущенко, условиях его содержания в СИЗО и перспективах уголовного дела против него читайте в интервью с адвокатом Марком Фейгиным на сайте ZN.UA.