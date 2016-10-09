Запланированное на сегодня разведение войск возле Станицы Луганской не состоится - Гарбуз

Глава Луганской ОВГА уверен, что отвод сил ВСУ от Станицы позволит боевикам занять ее без боя.
Так, в обнародованном на сайте Луганской ОВГА обращении, адресованном президенту и министру обороны Украины, чиновник благодарит их за поддержку его предложения по переносу даты разведения сил.
"Я уверен, что благодаря мудрости и государственному подходу высшего руководства государства, консолидированной позиции с представителями Штаба АТО, нам удастся выполнить Рамочное соглашение и не потерять Станицу Луганскую. Запланированное на сегодня отведение подразделений ВСУ в Станице Луганской не состоится!", – отметил чиновник.
Напомним, в пятницу, 7 октября, состоялось разведение сил в районе у Петровского Донецкой области.
Представитель Украины по вопросам безопасности в подгруппе Трехсторонней контактной группы Евгений Марчук в связи с этим отметил, что вопрос синхронного разведения военных подразделений у Станицы Луганской "будет зависеть от того, как пройдет разведения у Петровского, и главное, будет выдержан боевиками режим тишины и все другие условия, в том числе разминирования и допуск наблюдателей СММ ОБСЕ и СЦКК ко всей территории определенного участка у Станицы ".
Напомним, в ходе заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе 21 сентября было подписано рамочное решение о разведении сил и средств ВСУ и боевиков ОРДЛО на линии разграничения в зоне АТО.
Разведение запланировано только на трех участках линии разграничения с четко определенными координатами. В то же время, Киев рассчитывает на то, что в ходе его имплементации будут отработаны подходы по разведению сторон вдоль всей линии разграничения.
К настоящему моменту, разведения сил удалось добиться в районе Петровского и Золотого. Несмотря на срыв боевиками первых попыток отвода сил у Петровского и Станицы Луганской, процесс разведения сторон у Золотого успешно завершился 1 октября.ZN.UA