Запланированное на сегодня разведение войск возле Станицы Луганской не состоится - Гарбуз

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Глава Луганской ОВГА уверен, что отвод сил ВСУ от Станицы позволит боевикам занять ее без боя.

Глава Луганской ОВГА заявил, что добился отсрочки отвода сил АТО от Станицы Луганской Радіо Свобода

Запланированное на 9 октября разведение сил в районе Станицы Луганской не состоится, заявил глава Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Гарбуз.

Так, в обнародованном на сайте Луганской ОВГА обращении, адресованном президенту и министру обороны Украины, чиновник благодарит их за поддержку его предложения по переносу даты разведения сил.

"Я уверен, что благодаря мудрости и государственному подходу высшего руководства государства, консолидированной позиции с представителями Штаба АТО, нам удастся выполнить Рамочное соглашение и не потерять Станицу Луганскую. Запланированное на сегодня отведение подразделений ВСУ в Станице Луганской не состоится!", – отметил чиновник.

Напомним, в пятницу, 7 октября, состоялось разведение сил в районе у Петровского Донецкой области.

Представитель Украины по вопросам безопасности в подгруппе Трехсторонней контактной группы Евгений Марчук в связи с этим отметил, что вопрос синхронного разведения военных подразделений у Станицы Луганской "будет зависеть от того, как пройдет разведения у Петровского, и главное, будет выдержан боевиками режим тишины и все другие условия, в том числе разминирования и допуск наблюдателей СММ ОБСЕ и СЦКК ко всей территории определенного участка у Станицы ".

Напомним, в ходе заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе 21 сентября было подписано рамочное решение о разведении сил и средств ВСУ и боевиков ОРДЛО на линии разграничения в зоне АТО.

Разведение запланировано только на трех участках линии разграничения с четко определенными координатами. В то же время, Киев рассчитывает на то, что в ходе его имплементации будут отработаны подходы по разведению сторон вдоль всей линии разграничения.

К настоящему моменту, разведения сил удалось добиться в районе Петровского и Золотого. Несмотря на срыв боевиками первых попыток отвода сил у Петровского и Станицы Луганской, процесс разведения сторон у Золотого успешно завершился 1 октября.