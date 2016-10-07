Тука не исключил увеличения количества точек разведения сил в Донбассе

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Изначально в Минске обсуждали 12 точек, согласовали только три.

Тука рассказал о перспективах создания "зон безопасности" в Донбассе Настя Станко/Twitter

Количество точекможет увеличиться, сообщил заместитель министра по вопросам оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

"Сейчас утверждены три, и четыре - еще в процессе рассмотрения. Затем этот круг снова может увеличиться. Если отвод будет успешным, мы заморозим линию, где войска будут находиться на километр друг от друга", – сказал бывший глава Луганской военно-государственной администрации в эфире Espreso.TV вечером в пятницу, 7 октября.

Тука также напомнил, что Трехсторонняя контактная группа в Минске обсуждала 12 точек, но согласовать удалось лишь три из них.

Ранее сообщалось, что ОБСЕ рассчитывает на формирование семи дополнительных зон безопасности в зоне АТО до конца года.

Напомним, в ходе заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе 21 сентября было подписано рамочное решение о разведении сил и средств ВСУ и боевиков ОРДЛО на линии разграничения в зоне АТО.

Разведение запланировано только на трех участках линии разграничения с четко определенными координатами (Станица Луганская, а также Золотое и Петровское в Донецкой области). В то же время, Киев рассчитывал на то, что в ходе его имплементации будут отработаны подходы по разведению сторон вдоль всей линии разграничения.

Согласно подписанному контактной группой документу, обязательным условием для начала разведения сил ВСУ и боевиков ОРДЛО в зоне проведения антитеррористической операции является семидневный режим "полной тишины". За соблюдением перемирия на участках развода сторон конфликта следит миссия ОБСЕ.