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Законопроект об автомобильных дорогах оборонного значения принят в первом чтении

17 января в 14:37

Документ регламентирует эксплуатацию и обслуживание дорог, используемых для военных нужд.

дороги дорога
За "дорожный" законопроект проголосовало 237 депутатов
Андрей Товстыженко, ZN.UA
Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект "О внесении изменений в закон "Об автомобильных дорогах" относительно автомобильных дорог оборонного значения", сообщает "Новое время"

За основу правительственного проекта №4647 проголосовали 237 народных депутатов.

Соответствующий документ вводит понятие "автомобильных дорог оборонного значения", а также регламентирует порядок отнесения уже имеющихся дорог страны к этой категории и их использование.

В соответствии с новым законопроектом, автомобильными дорогами оборонного значения считаются все дороги, необходимые для обеспечения обороны и безопасности страны, а также соединения военных и специальных объектов. Кроме того, дрогами оборонного значения считаются  пути, предназначенные для воинских перевозок и эвакуации населения в условиях военного времени.

Законопроект также регламентирует порядок использования таких дорог и их восстановление на период действия военного положения. Он же устанавливает порядок проведения мероприятий по их техническому прикрытию.

Перечень автомобильных дорог оборонного значения в Украине должен утверждаться Кабинетом министров.

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Во вторник, 17 января, Верховная Рада Украины начала очередное заседаниеНародные депутаты планируют рассмотреть ряд вопросов относительно транспорта и экологической политики.

По материалам: Новое время
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Тэги дорога оборона военный порядок Украина закон
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