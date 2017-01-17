Законопроект об автомобильных дорогах оборонного значения принят в первом чтении

Документ регламентирует эксплуатацию и обслуживание дорог, используемых для военных нужд.
За основу правительственного проекта №4647 проголосовали 237 народных депутатов.
Соответствующий документ вводит понятие "автомобильных дорог оборонного значения", а также регламентирует порядок отнесения уже имеющихся дорог страны к этой категории и их использование.
В соответствии с новым законопроектом, автомобильными дорогами оборонного значения считаются все дороги, необходимые для обеспечения обороны и безопасности страны, а также соединения военных и специальных объектов. Кроме того, дрогами оборонного значения считаются пути, предназначенные для воинских перевозок и эвакуации населения в условиях военного времени.
Законопроект также регламентирует порядок использования таких дорог и их восстановление на период действия военного положения. Он же устанавливает порядок проведения мероприятий по их техническому прикрытию.
Перечень автомобильных дорог оборонного значения в Украине должен утверждаться Кабинетом министров.
Во вторник, 17 января, Верховная Рада Украины начала очередное заседание. Народные депутаты планируют рассмотреть ряд вопросов относительно транспорта и экологической политики.Новое время