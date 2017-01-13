В Украине в 2017 году планируется отремонтировать более 2 тысяч километров дорог – Омелян

Кроме дорог планируется также ремонтировать и мосты.

На ремонт дорог в этом году предусмотрено 30 млрд гривень

В 2017 году планируется отремонтировать 2-2,5 тыс. км автомобильных дорог и 80 мостов, заявил Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян выступая утром в пятницу, 13 января, в эфире канала "1+1", пишет "Интерфакс-Украина".

Он отметил, что на ремонт дорог в 2017 году предусмотрено 30 млрд грн.

По его словам, в 2016 году было отремонтировано около 1 тыс. км, а стоимость ремонта 1 км. дорог в среднем составила 7 млн грн.

Ранее в "Укравтодоре" заявляли, что 97% дорог в стране находятся в плохом состоянии, а из 17 тысяч мостов аварийных – более половины.

В "Укравтодоре" 1 декабря 2016 года заявили, что в проекте госбюджета на 2017 год не хватает средств на минимальный капитальный ремонт дорог.

17 ноября 2016 года Верховная Рада приняла закон о создании Государственного дорожного фонда Украины. В Дорожный фонд будут стекаться средства от акцизов на топливо, специальные пошлины и штрафы за такие нарушения, как превышение лимита веса.