В Украине в 2017 году планируется отремонтировать более 2 тысяч километров дорог – Омелян

Кроме дорог планируется также ремонтировать и мосты.
Он отметил, что на ремонт дорог в 2017 году предусмотрено 30 млрд грн.
По его словам, в 2016 году было отремонтировано около 1 тыс. км, а стоимость ремонта 1 км. дорог в среднем составила 7 млн грн.
Ранее в "Укравтодоре" заявляли, что 97% дорог в стране находятся в плохом состоянии, а из 17 тысяч мостов аварийных – более половины.
В "Укравтодоре" 1 декабря 2016 года заявили, что в проекте госбюджета на 2017 год не хватает средств на минимальный капитальный ремонт дорог.
17 ноября 2016 года Верховная Рада приняла закон о создании Государственного дорожного фонда Украины. В Дорожный фонд будут стекаться средства от акцизов на топливо, специальные пошлины и штрафы за такие нарушения, как превышение лимита веса.Интерфакс-Украина