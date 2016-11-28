За сутки в Луганской области получили ранения пятеро украинских военных

Обстрелы позиций ВСУ в Луганской области наглядно демонстрируют неспособность противника выполнять Минские соглашения, заявили в Луганской ОВГА.

Защитники Луганской области пострадали от вражеских обстрелов Пресс-центр АТО/Facebook

За минувшие сутки в Луганской области ранены пятеро украинских военнослужащих, сообщил заместитель главы Луганской областной администрации Юрий Клименко.

Как сообщает пресс-служба Луганской ОВГА, ссылаясь на заявление чиновника, двое военнослужащих были ранены в результате обстрела боевиками позиций ВСУ возле сел Новозвановка и Новоалександровка Попаснянского района.

Еще трое украинских бойцов пострадали при обстреле противником сил АТО в районе населенных пунктов Лобачево и Крымское Новоайдарского района. На данном направлении террористами также был поврежден газопровод.

"Ранения пятерых наших парней являются иллюстрацией коварных действий врага и его неспособности выполнять Минские соглашения" – отметил Клименко.

Во время встречи "Нормандской четверки" в ночь на 20 октября участники встречи в Берлине согласились с безальтернативностью Минских договоренностей и договорились о совместной разработке "дорожной карты" их реализации. Кроме того, лидеры стран предварительно договорились о продолжении работы по разведению войск еще на четырех участках линии соприкосновения в Донбассе. Среди этих, участков, в частности, будет и Дебальцево Донецкой области.

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