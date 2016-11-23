В Луганской области возобновлена работа КПВВ "Золотое"

Боевики "ЛНР" так и не приняли решение о пропуске граждан на этом направлении.

В настоящее время военнослужащие ГПСУ находятся в КПВВ и готовы осуществлять пропускные операции лиц и транспортных средств Дарка Олифер / Facebook

Военнослужащие Государственной пограничной службы Украины сегодня, 23 ноября, возобновили работу контрольного пункта въезда-выезда "Золотое", который находится на дорожном коридоре "Стаханов – Золотое – Горное – Лисичанск" Луганской области.

"В настоящее время военнослужащие Госпогранслужбы находятся в КПВВ и готовы осуществлять пропускные операции лиц и транспортных средств", - говорится в сообщении пресс-службы ГПСУ.

У пограничников также отметили, что на противоположной стороне, боевики "ЛНР" так и не приняли решение о пропуске граждан на этом направлении.

КПВВ "Золотое" открыт 31 марта, однако из-за обстрелов российско-террористических войск и нежелания боевиков обеспечить пропуск граждан, его работа была приостановлена в тот же день. Наблюдатели СММ ОБСЕ неоднократно заявляли об ограничении доступа к участку разведения сил в районе поселка Золотое из-за угрозы мин.

Напомним, что во время встречи "Нормандской четверки" в ночь на 20 октября участники встречи в Берлине согласились с безальтернативностью Минских договоренностей и договорились о совместной разработке "дорожной карты" их реализации. Кроме того, лидеры стран предварительно договорились о продолжении работы по разведению войск еще на 4-х участках линии соприкосновения в Донбассе. Среди этих, участков, в частности, будет и Дебальцево Донецкой области.